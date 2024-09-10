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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

У меня из холодильника никогда не пахнет: идея очень простая, делюсь лайфхаком

У меня из холодильника никогда не пахнет: идея очень простая, делюсь лайфхаком

10 сентября 2024, 13:08
Фото: tagilcity.ru
Неприятный запах из холодильника является головное болью для многих хозяек. Особенно актуальна эта проблема для маленьких агрегатов с большим количеством продуктов. Решить проблему можно раз и навсегда — вы удивитесь, насколько это просто.

Пахнуть их холодильника может по нескольким причинам. Например, из-за испортившихся и просроченных продуктов. Если продукты негерметично упакованы, их запахи могут смешиваться, создавая неприятный аромат. Также овощи или фрукты могут выделять запахи, которые впитываются другими продуктами. В некоторых холодильниках есть дренажные отверстия, которые забиваются остатками пищи или водой, что может привести к гниению. Одним словам, причин для возникновения неприятных запахов множество, а метод избавления от них — один. Он очень прост и не требует ни денежных затрат, ни каких-либо усилий с вашей стороны. Рецептом делится эксперт по домоводству, YouTube-блогер Марина Жукова.

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Если в холодильник положить одну-две корочки черного хлеба, этот хлеб будет впитывать все неприятные запахи. Внутри холодильника не будет зловонных ароматов и запахи не будут перемешиваться между собой. Тестировала эту хитрость несколько недель и могу точно сказать, что она работает. В качестве эксперимента я поместила в холодильник рыбу и лук. Но открываешь холодильник — и абсолютно не пахнет ни тем, ни другим, — рассказала о своем эксперимента Марина Жукова.

Корочки поглощают весь запах и сами могут сильно пахнуть, поэтому раз в неделю их нужно менять.

Также стоит придерживаться следующих советов, которые помогут сохранять свежесть и чистоту в холодильнике.

  • Очистить холодильник. Вынуть все продукты, проверить сроки годности и выбросить испорченные. Протереть полки и стены раствором воды с уксусом или содой, чтобы избавиться от запахов.
  • Проветривать. Если возможно, открывайте дверцу холодильника на некоторое время, чтобы он проветривался.
  • Регулярно убираться. Чтобы избежать неприятных запахов в будущем, регулярно проверяйте и очищайте холодильник.

Ранее Марина Жукова рассказала о том, как можно использовать хлоргексидин в хозяйстве.

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