У меня из холодильника никогда не пахнет: идея очень простая, делюсь лайфхаком

Пахнуть их холодильника может по нескольким причинам. Например, из-за испортившихся и просроченных продуктов. Если продукты негерметично упакованы, их запахи могут смешиваться, создавая неприятный аромат. Также овощи или фрукты могут выделять запахи, которые впитываются другими продуктами. В некоторых холодильниках есть дренажные отверстия, которые забиваются остатками пищи или водой, что может привести к гниению. Одним словам, причин для возникновения неприятных запахов множество, а метод избавления от них — один. Он очень прост и не требует ни денежных затрат, ни каких-либо усилий с вашей стороны. Рецептом делится эксперт по домоводству, YouTube-блогер Марина Жукова.