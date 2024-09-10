У меня из холодильника никогда не пахнет: идея очень простая, делюсь лайфхаком

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Пахнуть их холодильника может по нескольким причинам. Например, из-за испортившихся и просроченных продуктов. Если продукты негерметично упакованы, их запахи могут смешиваться, создавая неприятный аромат. Также овощи или фрукты могут выделять запахи, которые впитываются другими продуктами. В некоторых холодильниках есть дренажные отверстия, которые забиваются остатками пищи или водой, что может привести к гниению. Одним словам, причин для возникновения неприятных запахов множество, а метод избавления от них — один. Он очень прост и не требует ни денежных затрат, ни каких-либо усилий с вашей стороны. Рецептом делится эксперт по домоводству, YouTube-блогер Марина Жукова.
Если в холодильник положить одну-две корочки черного хлеба, этот хлеб будет впитывать все неприятные запахи. Внутри холодильника не будет зловонных ароматов и запахи не будут перемешиваться между собой. Тестировала эту хитрость несколько недель и могу точно сказать, что она работает. В качестве эксперимента я поместила в холодильник рыбу и лук. Но открываешь холодильник — и абсолютно не пахнет ни тем, ни другим, — рассказала о своем эксперимента Марина Жукова.
Корочки поглощают весь запах и сами могут сильно пахнуть, поэтому раз в неделю их нужно менять.
Также стоит придерживаться следующих советов, которые помогут сохранять свежесть и чистоту в холодильнике.
Ранее Марина Жукова рассказала о том, как можно использовать хлоргексидин в хозяйстве.