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Угнанный в Свердловской области экскаватор нашли в Удмуртии

Угнанный в Свердловской области экскаватор нашли в Удмуртии

10 сентября 2024, 14:10
Фото: 1MI
Семитонный экскаватор, угнанный из Ревды, нашли в Можге.

Полицейские выследили семитонную машину по горячим следам, задержали и двух водителей, исполнявших задание. Однако, водители сообщают, что они простые исполнители и о злом умысле не знали, пишет URA.RU.

Зачем в городе, где делают линейки из дерева, экскаватор-погрузчик, предстоит выяснить следователям. Они уже возбудили уголовное дело за мошенничество.

Напомним, что семитонный бульдозер украли на стоянке в Ревде 8 сентября. Его водитель приехал в город на заказ и на ночь оставил технику под бдительным присмотром охранника. Однако, сторожа не смутила фура и кран, которые погрузили машину и уехали в Можгу.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Ревда#Кража#Экскаватор#Техника#Угон#Угон автомобиля#Екатеринбург
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