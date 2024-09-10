Угнанный в Свердловской области экскаватор нашли в Удмуртии

Напомним, что семитонный бульдозер украли на стоянке в Ревде 8 сентября. Его водитель приехал в город на заказ и на ночь оставил технику под бдительным присмотром охранника. Однако, сторожа не смутила фура и кран, которые погрузили машину и уехали в Можгу.