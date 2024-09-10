Угнанный в Свердловской области экскаватор нашли в Удмуртии

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Полицейские выследили семитонную машину по горячим следам, задержали и двух водителей, исполнявших задание. Однако, водители сообщают, что они простые исполнители и о злом умысле не знали, пишет URA.RU.
Зачем в городе, где делают линейки из дерева, экскаватор-погрузчик, предстоит выяснить следователям. Они уже возбудили уголовное дело за мошенничество.
Напомним, что семитонный бульдозер украли на стоянке в Ревде 8 сентября. Его водитель приехал в город на заказ и на ночь оставил технику под бдительным присмотром охранника. Однако, сторожа не смутила фура и кран, которые погрузили машину и уехали в Можгу.