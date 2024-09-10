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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали пять рейсов из-за тумана

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали пять рейсов из-за тумана

10 сентября 2024, 04:16
Фото: 1MI
В екатеринбургском аэропорту Кольцово вылет авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград компаний Red Wings, «Уральские авиалинии» и «Победа» был задержан из-за тумана.

Так, вылет самолетов в Калининград и Санкт-Петербург перенесли на 40 минут. Информация об этом есть на электронном табло аэропорта.

Отправку в Москву задержали более, чем на полтора часа. Время вылета всех рейсов было перенесено после того, как в районе аэропорта образовался туман. Официальные причины задержки не сообщаются.

Напомним, 1 сентября 2024 года в Екатеринбурге были задержаны авиарейсы в Казахстан и Египет.

У самолета «Уральских авиалиний» из Антальи отказало управление
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Москва#Калининград#Кольцово#Авиакомпания#Победа#Санкт-Петербург#Самолет#Авиарейс#Уральские авиалинии#Туман#Екатеринбург#Задержка рейсов#Red Wings
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