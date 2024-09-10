В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали пять рейсов из-за тумана

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Так, вылет самолетов в Калининград и Санкт-Петербург перенесли на 40 минут. Информация об этом есть на электронном табло аэропорта.
Отправку в Москву задержали более, чем на полтора часа. Время вылета всех рейсов было перенесено после того, как в районе аэропорта образовался туман. Официальные причины задержки не сообщаются.
Напомним, 1 сентября 2024 года в Екатеринбурге были задержаны авиарейсы в Казахстан и Египет.