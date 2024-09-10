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В Артемовском пропала 14-летняя футболистка

В Артемовском пропала 14-летняя футболистка

10 сентября 2024, 12:41
Фото: 1MI
В Артемовском без вести пропала Настя Рябкова-Ерастова.


14-летняя девушка ушла из дома 9 сентября. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Раньше из дома школьница не убегала. Об этом сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

фото: «ЛизаАлерт»фото: «ЛизаАлерт»
фото: «ЛизаАлерт»

В день, когда девочка пропала, на ней была одета водолазка розового цвета, черного цвета брюки и бейсболка. На ногах кроссовки голубого цвета.

Девушка высокая, 170 см. Имеет стройную комплекцию и карие глаза.

Она может пытаться уехать в другой город на любом транспорте.

Известно, что девочка увлекается игрой в футбол и даже принимала участие в областном первенстве.

Напомним, полиция ищет пропавшего в Свердловской области 10-летнего мальчика.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Артемовский#Пропал#Пропал ребенок#Екатеринбург
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