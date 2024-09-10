В Артемовском пропала 14-летняя футболистка

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
14-летняя девушка ушла из дома 9 сентября. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Раньше из дома школьница не убегала. Об этом сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».
В день, когда девочка пропала, на ней была одета водолазка розового цвета, черного цвета брюки и бейсболка. На ногах кроссовки голубого цвета.
Девушка высокая, 170 см. Имеет стройную комплекцию и карие глаза.
Она может пытаться уехать в другой город на любом транспорте.
Известно, что девочка увлекается игрой в футбол и даже принимала участие в областном первенстве.
Напомним, полиция ищет пропавшего в Свердловской области 10-летнего мальчика.