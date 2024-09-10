tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

В Екатеринбурге арестовали дом-памятник Топоркова

В Екатеринбурге арестовали дом-памятник Топоркова

10 сентября 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге арестовали дом Топоркова, который признан памятником культуры. Это произошло по просьбе Андрея Белова, финансового управляющего скандально известного бизнесмена Максима Пузанкова.

Дом арестовал суд Санкт-Петербурга, это сделано, чтобы не причинить существенный вред кредиторам банкротящегося должника, сообщает «Правда УрФО».

Помимо ареста дома, финансовый управляющий требовал признать одну из сделок компании недействительной. Все это происходит из-за розыска и ареста активов Максима Пузанкова.

Напомним, что Пузанкова объявили в розыск из-за попытки сноса усадьбы Топоркова. Несколько лет назад волонтеры местного фонда восстановили дом и внесли его в список культурного наследия.

24 января 2024 года под покровом ночи рабочие начали тайно сносить дом. После приезда полиции все рабочие пропали, но на следующий день снос продолжился. Его смогли остановить только после жалобы на имя губернатора Свердловской области.

4 сентября стало известно о захоронениях героев Великой Отечественной войны, которые могли исчезнуть, если бы не вмешательство прокуратуры.

Компании «Брусника» в Екатеринбурге запретили строить на месте культурного наследия
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине за убийство сотрудницы банкаВ Нижнем Тагиле убирают окна из взорвавшегося домаВ Екатеринбурге руководителя «Движения первых» обвиняют в хищении почти 5 млн рублей
#Вадим Бредников#Общество#Культура#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Розыск#Памятник#Дом#Снос#Деревянный дом#Екатеринбург#Снос дома#Культурное наследие
Подпишитесь
«Он был крестным отцом»: тагильские КВНщики вспоминают Александра Маслякова
Сегодня, 05:44
В Нижнем Тагиле собрали автопоезд гуманитарной помощи
Вчера, 15:02
Стало известно о готовности перекрытого моста на Серовской трассе под Нижним Тагилом
Сегодня, 06:08
Генерал милиции в Екатеринбурге скончался на 82 году жизни
Сегодня, 03:56
Двух жителей Свердловской области отправили в тюрьму за теракты на ж/д путях
Сегодня, 04:49
Ремонт коксовой батареи №10 снизит выбросы ЕВРАЗ НТМК в Тагиле в год на 1,5%
Вчера, 12:01