В Екатеринбурге арестовали дом-памятник Топоркова

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Дом арестовал суд Санкт-Петербурга, это сделано, чтобы не причинить существенный вред кредиторам банкротящегося должника, сообщает «Правда УрФО».
Помимо ареста дома, финансовый управляющий требовал признать одну из сделок компании недействительной. Все это происходит из-за розыска и ареста активов Максима Пузанкова.
Напомним, что Пузанкова объявили в розыск из-за попытки сноса усадьбы Топоркова. Несколько лет назад волонтеры местного фонда восстановили дом и внесли его в список культурного наследия.
24 января 2024 года под покровом ночи рабочие начали тайно сносить дом. После приезда полиции все рабочие пропали, но на следующий день снос продолжился. Его смогли остановить только после жалобы на имя губернатора Свердловской области.
4 сентября стало известно о захоронениях героев Великой Отечественной войны, которые могли исчезнуть, если бы не вмешательство прокуратуры.