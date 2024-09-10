В Екатеринбурге хотят построить дорогу до Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Планирование строительства ведут с 2021 года, чиновники даже успели разработать проект и финансовый план. Однако, стоимость дороги крайне высокая — 1,7 триллиона рублей, поэтому ждать ее стоит не позже 2030 года.
Трассу хотят строить не с нуля, более половины шоссе — это уже существующие дороги, их просто нужно будет обновить, пишет 66.ru.
Напомним, что на Серовском тракте удалось решить транспортный коллапс — там наконец открыли мост, который закрывали на ремонт.