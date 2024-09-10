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В Екатеринбурге хотят построить дорогу до Ростова-на-Дону

В Екатеринбурге хотят построить дорогу до Ростова-на-Дону

10 сентября 2024, 13:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге хотят построить платную дорогу, которая соединит город с «Юго-западной хордой», ведущей до Ростова-на-Дону.

Планирование строительства ведут с 2021 года, чиновники даже успели разработать проект и финансовый план. Однако, стоимость дороги крайне высокая — 1,7 триллиона рублей, поэтому ждать ее стоит не позже 2030 года.

Трассу хотят строить не с нуля, более половины шоссе — это уже существующие дороги, их просто нужно будет обновить, пишет 66.ru.

Напомним, что на Серовском тракте удалось решить транспортный коллапс — там наконец открыли мост, который закрывали на ремонт.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Дорога#Строительство#Ремонт#Ремонт дорог#Трасса#Шоссе#Екатеринбург
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