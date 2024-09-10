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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 09:33

В Екатеринбурге мигранты проживают в незаконном хостеле

В Екатеринбурге мигранты проживают в незаконном хостеле

10 сентября 2024, 09:31
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге мигранты из Средней Азии проживают в незаконно организованном хостеле. Иностранцы не дают спокойно жить местным гражданам.

Хостел самовольно организован еще в 2022 году в цокольном этаже дома. Он находится в нежилых помещениях. Там проживают мигранты.

Местные жители рассказали, что постояльцы хостела часто нарушают общественный порядок, не соблюдают санитарные правила. Кроме того, они были замечены в совершении противоправных действий.

Екатеринбуржцы из близлежащих домов переживают за безопасность своих детей. В связи с этим они обратились в СКР России. Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту и доложить о ее результатах, сообщает региональный следком.

Ранее в столице Урала делом агрессивных подростков-мигрантов заинтересовался Бастрыкин.

#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Хостел#Трудовые мигранты#Екатеринбург
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