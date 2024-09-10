В Екатеринбурге мигранты проживают в незаконном хостеле

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Хостел самовольно организован еще в 2022 году в цокольном этаже дома. Он находится в нежилых помещениях. Там проживают мигранты.
Местные жители рассказали, что постояльцы хостела часто нарушают общественный порядок, не соблюдают санитарные правила. Кроме того, они были замечены в совершении противоправных действий.
Екатеринбуржцы из близлежащих домов переживают за безопасность своих детей. В связи с этим они обратились в СКР России. Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту и доложить о ее результатах, сообщает региональный следком.
Ранее в столице Урала делом агрессивных подростков-мигрантов заинтересовался Бастрыкин.