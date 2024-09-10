tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

В Екатеринбурге мужчина подал в суд на DNS за испорченную видеокарту

В Екатеринбурге мужчина подал в суд на DNS за испорченную видеокарту

10 сентября 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге мужчина подал в суд на магазин цифровой техники DNS за испорченную видеокарту и получил компенсацию.

Ленинский районный суд взыскал с магазина электроники DNS 113 тысяч рублей за сломанную видеокарту. В эту сумму входят как стоимость самой карты, так и расходы на услуги юриста и экспертизы.

Николаю пришлось обращаться в суд из-за отказа магазина возвращать деньги, даже после проведенной экспертизы продавцы стояли на своем.

Изначально мужчина в своем иске запрашивал 366 тысяч рублей. Но из-за того, что Николай купил 25 видеокарт разом, суд не стал использовать закон «О защите прав потребителей» и отказал в таком большом иске.

Покупатель попытался оспорить решение, однако это не удалось, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, в Красноуфимске мужчине навязали ненужную покупку в кредит. Он смог отсудить свои деньги и закрыть кредит.

Суд заставил кузбасскую мэрию заплатить детям за нападение бродячих собак
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге компания выплатит 300 тысяч рублей за отказ вернуть смартфонВ Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине за убийство сотрудницы банкаВ Екатеринбурге руководителя «Движения первых» обвиняют в хищении почти 5 млн рублей
#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Суд#Электроника#Потребитель#Иск#Екатеринбург#Возврат#ДНС#Права потребителей#Возврат денег
Подпишитесь
«Он был крестным отцом»: тагильские КВНщики вспоминают Александра Маслякова
Сегодня, 05:44
В Нижнем Тагиле собрали автопоезд гуманитарной помощи
Вчера, 15:02
Стало известно о готовности перекрытого моста на Серовской трассе под Нижним Тагилом
Сегодня, 06:08
Генерал милиции в Екатеринбурге скончался на 82 году жизни
Сегодня, 03:56
Двух жителей Свердловской области отправили в тюрьму за теракты на ж/д путях
Сегодня, 04:49
Ремонт коксовой батареи №10 снизит выбросы ЕВРАЗ НТМК в Тагиле в год на 1,5%
Вчера, 12:01