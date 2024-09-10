В Екатеринбурге мужчина подал в суд на DNS за испорченную видеокарту

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Ленинский районный суд взыскал с магазина электроники DNS 113 тысяч рублей за сломанную видеокарту. В эту сумму входят как стоимость самой карты, так и расходы на услуги юриста и экспертизы.
Николаю пришлось обращаться в суд из-за отказа магазина возвращать деньги, даже после проведенной экспертизы продавцы стояли на своем.
Изначально мужчина в своем иске запрашивал 366 тысяч рублей. Но из-за того, что Николай купил 25 видеокарт разом, суд не стал использовать закон «О защите прав потребителей» и отказал в таком большом иске.
Покупатель попытался оспорить решение, однако это не удалось, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, в Красноуфимске мужчине навязали ненужную покупку в кредит. Он смог отсудить свои деньги и закрыть кредит.