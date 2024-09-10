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В Екатеринбурге появился сквер названный в честь бойца СВО

В Екатеринбурге появился сквер названный в честь бойца СВО

10 сентября 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге в районе Семи Ключей появился сквер названный в честь участника спецоперации Ярослава Лешукова.

В Екатеринбурге впервые решили увековечить имя героя спецоперации с помощью присвоения имени героя зеленой зоне, сообщают в администрации города.

Небольшой скверик на перекрестке улиц Билимбаевской — Ангарской в районе Семи Ключей будет назван в честь героя Ярослава Лешукова.

Фото: tagilcity.ru

Командира инженерной роты убил снайпер, когда тот пытался вывести своих товарищей из-под обстрела. 25-летнего героя наградили орденом Мужества посмертно.

Напомним, 8 сентября с почестями проводили в последний путь мотострелка СВО из села под Нижним Тагилом.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Парк#Сквер#Природа#Екатеринбург#СВО#Боец СВО
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