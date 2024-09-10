В Екатеринбурге появился сквер названный в честь бойца СВО

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
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Updated Сегодня, 12:12
В Екатеринбурге впервые решили увековечить имя героя спецоперации с помощью присвоения имени героя зеленой зоне, сообщают в администрации города.
Небольшой скверик на перекрестке улиц Билимбаевской — Ангарской в районе Семи Ключей будет назван в честь героя Ярослава Лешукова.
Командира инженерной роты убил снайпер, когда тот пытался вывести своих товарищей из-под обстрела. 25-летнего героя наградили орденом Мужества посмертно.
Напомним, 8 сентября с почестями проводили в последний путь мотострелка СВО из села под Нижним Тагилом.