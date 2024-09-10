В Екатеринбурге врачи рассказали о состоянии пострадавшего 15-летнего мотоциклиста

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
15-летнего Данила выписали из больницы. В региональном Минздраве рассказали, что, пройдя реабилитацию, юноша уже в мае сможет вернуться к своему любимому занятию.
Вячеславу Палтусову, врачу, который первым прооперировал юношу, вручили благодарственное письмо от спортивной школы «Юность ДОСААФ».
Случай произошел в июне на региональных соревнованиях по мотокроссу. Юный байкер не справился с управлением, ударился и перевернулся через руль. Из-за этого у молодого человека оторвался кишечник от желудка. В Каменске-Уральском его экстренно прооперировали, а потом на вертолете доставили в Екатеринбург, где он продолжил лечение.
Напомним, что врачи в Екатеринбурге спасли женщину, в печени которой поселились черви.