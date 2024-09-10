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В Екатеринбурге врачи рассказали о состоянии пострадавшего 15-летнего мотоциклиста

В Екатеринбурге врачи рассказали о состоянии пострадавшего 15-летнего мотоциклиста

10 сентября 2024, 12:43
Фото: Минздрав Свердловской области
В Екатеринбурге врачи рассказали о состоянии 15-летнего мотоциклиста из Каменска-Уральского, у которого оторвался кишечник от желудка из-за травмы на соревнованиях.

15-летнего Данила выписали из больницы. В региональном Минздраве рассказали, что, пройдя реабилитацию, юноша уже в мае сможет вернуться к своему любимому занятию.

Вячеславу Палтусову, врачу, который первым прооперировал юношу, вручили благодарственное письмо от спортивной школы «Юность ДОСААФ».

Случай произошел в июне на региональных соревнованиях по мотокроссу. Юный байкер не справился с управлением, ударился и перевернулся через руль. Из-за этого у молодого человека оторвался кишечник от желудка. В Каменске-Уральском его экстренно прооперировали, а потом на вертолете доставили в Екатеринбург, где он продолжил лечение.

Напомним, что врачи в Екатеринбурге спасли женщину, в печени которой поселились черви.

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