В Ивделе мужчина лишил жизни коллегу на кладбище

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Published Сегодня, 07:41
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Происшествие случилось в середине мая этого года. Ночью мужчина поссорился со своим коллегой, находясь в состоянии опьянения.
Мужчины работали на уборке лишней растительности на территории кладбища, а жили здесь же в вагончике. В ходе ссоры один вытолкнул другого на улицу, избил сначала руками, а затем несколькими ударами добил совковой лопатой.
Свою вину осужденный полностью признал. Суд назначил ему 7,5 лет тюремного заключения, сообщили в региональном ГУ МВД России.
Ранее рабочего в Верхней Салде лишили жизни из-за крупного долга.