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В Ивделе мужчина до смерти избил коллегу совковой лопатой на кладбище

В Ивделе мужчина лишил жизни коллегу на кладбище

10 сентября 2024, 07:41
Фото: 1MI

В Ивделе мужчина до смерти избил коллегу совковой лопатой на кладбище

В Ивделе мужчина лишил жизни коллегу на кладбище. Он ударил его несколько раз совковой лопатой.

Происшествие случилось в середине мая этого года. Ночью мужчина поссорился со своим коллегой, находясь в состоянии опьянения.

Мужчины работали на уборке лишней растительности на территории кладбища, а жили здесь же в вагончике. В ходе ссоры один вытолкнул другого на улицу, избил сначала руками, а затем несколькими ударами добил совковой лопатой.

Свою вину осужденный полностью признал. Суд назначил ему 7,5 лет тюремного заключения, сообщили в региональном ГУ МВД России.

Ранее рабочего в Верхней Салде лишили жизни из-за крупного долга.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Убийство#Ивдель#18+#Екатеринбург#Инцидент
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