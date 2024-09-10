В мэрию Екатеринбурга нагрянула прокурорская проверка

Особое внимание ведомство уделит обращениям семьям бойцов СВО, так как на эти обращения составляют отписки, где вице-мэры ставят свои подписи. Если прокуратура найдет какие-либо нарушения, ответственным лицам грозит ответственность, а для госслужащих это крайне неприятный процесс.