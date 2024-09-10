В мэрию Екатеринбурга нагрянула прокурорская проверка

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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9 сентября в мэрии Екатеринбурга началась прокурорская проверка, пишет URA.RU.
Особое внимание ведомство уделит обращениям семьям бойцов СВО, так как на эти обращения составляют отписки, где вице-мэры ставят свои подписи. Если прокуратура найдет какие-либо нарушения, ответственным лицам грозит ответственность, а для госслужащих это крайне неприятный процесс.
Проверка всех документов и причастных лиц продлится месяц. В прокуратуре пообещали поделиться итогами ревизии после ее завершения.
Напомним, что в Первоуральске прокуратура устала ждать устранения последствий мусорного коллапса и завела уголовное дело.