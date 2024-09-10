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Published Сегодня, 08:54

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Updated Сегодня, 09:36

В Нижнем Тагиле из-за возгорания газа на НТМК погиб рабочий

В Нижнем Тагиле на НТМК загорелся газ в доменной печи

10 сентября 2024, 08:54
Фото: Прокуратура Свердловской области

В Нижнем Тагиле из-за возгорания газа на НТМК погиб рабочий

В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК загорелся резервуар с газом, который питает доменную печь. Один человек погиб, трое пострадали.

Инцидент произошел утром 10 сентября 2024 года. Из-за возгорания резервуара погиб 45-летний газовщик, пострадали еще три работника: газовщик, мастер участка и слесарь, сообщают в пресс-службе Прокуратуры Свердловской области.

Все пострадавшие доставлены в больницы Нижнего Тагила.

На место ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора Тагилстроевского района Андрей Яготин. Ведомство будет проверять предприятие на соблюдение требований охраны труда.

Напомним, в Краснотурьинске женщине во время работы оторвало руку.

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