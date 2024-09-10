В Нижнем Тагиле на НТМК загорелся газ в доменной печи

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Инцидент произошел утром 10 сентября 2024 года. Из-за возгорания резервуара погиб 45-летний газовщик, пострадали еще три работника: газовщик, мастер участка и слесарь, сообщают в пресс-службе Прокуратуры Свердловской области.
Все пострадавшие доставлены в больницы Нижнего Тагила.
На место ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора Тагилстроевского района Андрей Яготин. Ведомство будет проверять предприятие на соблюдение требований охраны труда.
Напомним, в Краснотурьинске женщине во время работы оторвало руку.