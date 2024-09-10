В Нижнем Тагиле назвали новую причину взрыва дома на Сибирской

Эти факты доказывают ожоги детей, которые были на тот момент в квартире, также сыщикам удалось найти сам шланг. Именно поэтому в деле трех слесарей проверявших дом появятся новые факты, возможно кто-то из газовщиков не заметил неисправный газовый шланг, рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург».