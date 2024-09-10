В Нижнем Тагиле назвали новую причину взрыва дома на Сибирской

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Основная версия случившегося — это взрыв газа. Однако появились подробности, источник утверждает, что причиной взрывы послужил неисправный газовый шланг в квартире №2, сообщает «КП-Екатеринбург».
Эти факты доказывают ожоги детей, которые были на тот момент в квартире, также сыщикам удалось найти сам шланг. Именно поэтому в деле трех слесарей проверявших дом появятся новые факты, возможно кто-то из газовщиков не заметил неисправный газовый шланг, рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург».
Однако, почему газ через изношенный шланг начал проникать в квартиру только 1 августа — не уточняется. Также отметим, что по данным источника газ заполнял квартиру 2-3 часа, такое возможно только при закрытых окнах.
Напомним, что многоэтажный дом на Сибирской, 81 взорвался 1 августа. Под завалами погибло 11 человек.