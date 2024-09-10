В Нижнем Тагиле отключили два светофора на улице Красногвардейская

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10 сентября светофоры не работают на пересечении Красногвардейской с улицей Кулибина у ГДДЮТ (Городской дворец детского и юношеского творчества). Не работает светофор и у НТГСПИ (Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт).
Светофорные объекты планируется включить после окончания плановых работ в 16.00. Об этом сообщает «Центр организации дорожного движения» города Нижний Тагил.
Ранее подростки в Нижнем Тагиле разбили светофор и положили самокат на рельсы.