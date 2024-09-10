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В Нижнем Тагиле отключили два светофора на улице Красногвардейская

В Нижнем Тагиле отключили два светофора на улице Красногвардейская

10 сентября 2024, 06:51
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле временно отключили 2 светофора на Красногвардейской улице.

10 сентября светофоры не работают на пересечении Красногвардейской с улицей Кулибина у ГДДЮТ (Городской дворец детского и юношеского творчества). Не работает светофор и у НТГСПИ (Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт).

Светофорные объекты планируется включить после окончания плановых работ в 16.00. Об этом сообщает «Центр организации дорожного движения» города Нижний Тагил.

Ранее подростки в Нижнем Тагиле разбили светофор и положили самокат на рельсы.

В Нижнем Тагиле из-за аварийного отключения электроэнергии не работает 2 светофора
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дорога#Светофор#Отключение#Безопасная дорога#Екатеринбург
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