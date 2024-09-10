В Нижнем Тагиле стали известны подробности ЧП на НТМК

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Инцидент произошел в цехе №6 ЕВРАЗ НТМК. Сейчас на месте работают следователи, они выяснят все причины произошедшего, сообщают в СК РФ Свердловской области.
По предварительной информации, газовщики налаживали запуск газопровода, который ведет к доменной печи. Из-за чего конкретно вспыхнул газ, пока что неизвестно, однако у следователей есть несколько предполагаемых виновников: электричество, спички и сигареты.
Следователи также проверят всю необходимую документацию, в том числе журналы по охране труда, и опросят свидетелей и причастных к ЧП работников.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку. Известно об одном погибшем — 44-летнем Алексее Кленине.