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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:17

фото: ОД «Тагил без ям — Общественное движение»

В Нижнем Тагиле у танковой проходной УВЗ фуры стоят с нарушением ПДД

10 сентября 2024, 11:15
фото: ОД «Тагил без ям — Общественное движение»
В Нижнем Тагиле фуры встали возле танковой проходной Уралвагонзавода. Водителям на Восточном шоссе приходится объезжать их по встречной полосе.

Водители трех фур в Нижнем Тагиле нарушили правила дорожного движения, существенно затруднив проезд автомобилей на Восточном шоссе у проходной Уралвагонзавода. Автомобилистам приходится объезжать их по встречной полосе.

Так как они встали вплотную друг к другу, то объезд составляет около 50 метров. Это создает опасную ситуацию на дороге, сообщает «Тагил без ям».

Ранее самокатчик в Екатеринбурге нарушил правила ПДД и попал в аварию.

Инспекторы ГИБДД в Свердловской области пресекли более 9 тысяч нарушений ПДД
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Фура#ПДД#Нарушение ПДД#Екатеринбург#Нарушители ПДД
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