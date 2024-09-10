В Нижнем Тагиле у танковой проходной УВЗ фуры стоят с нарушением ПДД

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Водители трех фур в Нижнем Тагиле нарушили правила дорожного движения, существенно затруднив проезд автомобилей на Восточном шоссе у проходной Уралвагонзавода. Автомобилистам приходится объезжать их по встречной полосе.
Так как они встали вплотную друг к другу, то объезд составляет около 50 метров. Это создает опасную ситуацию на дороге, сообщает «Тагил без ям».
Ранее самокатчик в Екатеринбурге нарушил правила ПДД и попал в аварию.