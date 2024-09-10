В Нижнем Тагиле за решетку отправится надругавшийся над детьми мужчина

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
В Нижнем Тагиле 15 лет лишения свободы получил местный житель, который совершил несколько сексуальных преступлений против детей. В «багаже» осужденного в том числе есть изнасилование мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда.
10 сентября 2024 года постановлен приговор в отношении Третьякова С. Ю.
Третьяков С. Ю. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.б ч.4 ст. 132, п. б ч.4 ст. 131, п.а ч.4 ст. 131 УК РФ, — информирует пресс-служба.
Одно из преступлений Третьякова повлекло смерть потерпевшей. В дополнение к лишению свободы преступнику назначен 1 год 6 месяцев ограничения свободы.
Ранее в Первоуральске 23 года лишения свободы преступник получил за 22 изнасилования.