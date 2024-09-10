В Нижнем Тагиле за решетку отправится надругавшийся над детьми мужчина

В Нижнем Тагиле 15 лет лишения свободы получил местный житель, который совершил несколько сексуальных преступлений против детей. В «багаже» осужденного в том числе есть изнасилование мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда.