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Published Сегодня, 16:37

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

Тагильчанин отправится за решетку за изнасилование детей

В Нижнем Тагиле за решетку отправится надругавшийся над детьми мужчина

10 сентября 2024, 16:37
Фото: Изображение Midjourney

Тагильчанин отправится за решетку за изнасилование детей

Дзержинский суд вынес приговор в отношении насильника, который надругался над детьми.

В Нижнем Тагиле 15 лет лишения свободы получил местный житель, который совершил несколько сексуальных преступлений против детей. В «багаже» осужденного в том числе есть изнасилование мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда.

10 сентября 2024 года постановлен приговор в отношении Третьякова С. Ю.
Третьяков С. Ю. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.б ч.4 ст. 132, п. б ч.4 ст. 131, п.а ч.4 ст. 131 УК РФ, — информирует пресс-служба.

Одно из преступлений Третьякова повлекло смерть потерпевшей. В дополнение к лишению свободы преступнику назначен 1 год 6 месяцев ограничения свободы.

Ранее в Первоуральске 23 года лишения свободы преступник получил за 22 изнасилования.

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