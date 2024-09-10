В Роспотребнадзоре перечислили самые полезные ягоды сентября

К примеру, облепиха — природное лекарство. Она особенно богата витамином С. Так, в 100 граммах содержится 200 мг. Также в ягоде много витаминов группы В, каротинов, рибофлавонидов, пектинов, органических и жирных кислот, в частности, токоферол и фолиевая кислота. Еще в ней достаточно железа, магния, бора, серы и кремния.