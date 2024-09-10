VI ММФ БРИКС в Москве: расширяя границы сотрудничества и укрепляя лидерство столицы

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Мероприятие, прошедшее при поддержке федеральных властей и ключевых институтов развития в ЦВК «Экспоцентр», привлекло свыше 6000 участников, в том числе беспрецедентное количество зарубежных делегатов, представителей международных организаций, федеральных ведомств, регионов России и градоначальников российских городов.
Сессия «Торгово-промышленные палаты мегаполисов стран БРИКС: содействие развитию экономики и предпринимательства», участие в которой приняли руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) Сергей Черёмин, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов и другие официальные лица, стала одним из ключевых мероприятий форума. Сергей Черёмин обратил внимание участников форума на возрастающую роль БРИКС в налаживании связей между государствами и городами, отметив существенные достижения Москвы во внешнеэкономическом взаимодействии, особенно с Китаем и Индией. Так, в 2023 году товарооборот с КНР приблизился к отметке в 100 млрд долларов.
Москва продемонстрировала выдающиеся успехи в сфере поддержки предпринимательства. Благодаря всесторонним мерам, предпринятым Правительством города, свыше 900 малых и средних предприятий за минувший год перешагнули порог крупного бизнеса. Этому способствовали преференции в технопарках и индустриальных кластерах, а также содействие наращиванию экспортного потенциала.
Президент МТПП Владимир Платонов акцентировал внимание на цели форума — формировании благоприятных условий для плодотворного сотрудничества бизнес-сообществ государств БРИКС. Благодаря развитию научно-технической базы, системе образования, стабильности рынка труда, цифровизации и поддержке инноваций Москва смогла возглавить рейтинг человеческого потенциала среди мегаполисов БРИКС+.
О новых форматах сотрудничества руководитель ДВМС рассказал в рамках секции «Создание инновационных платформ для постоянного диалога между городами и регионами-партнёрами БРИКС». Например, трехлетние программы взаимодействия в различных сферах городского развития. Успехом увенчалось внедрение в Москве системы интеллектуального управления дорожным движением, основанной на международном опыте.
Хань Гэн, заместитель начальника Секретариата Народного Правительства города Пекин, в своем выступлении отметил роль БРИКС в продвижении многополярности и построении справедливого миропорядка. Он пригласил к сотрудничеству в рамках специальных экономических зон Пекина, подчеркнув успехи китайской столицы во взаимодействии с городами стран БРИКС.
Сергей Черёмин обозначил перспективы дальнейшего сотрудничества, включая проведение Дней Москвы в Бразилии в 2025 году.