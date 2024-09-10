VI ММФ БРИКС в Москве: расширяя границы сотрудничества и укрепляя лидерство столицы

Сессия «Торгово-промышленные палаты мегаполисов стран БРИКС: содействие развитию экономики и предпринимательства», участие в которой приняли руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) Сергей Черёмин, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов и другие официальные лица, стала одним из ключевых мероприятий форума. Сергей Черёмин обратил внимание участников форума на возрастающую роль БРИКС в налаживании связей между государствами и городами, отметив существенные достижения Москвы во внешнеэкономическом взаимодействии, особенно с Китаем и Индией. Так, в 2023 году товарооборот с КНР приблизился к отметке в 100 млрд долларов.