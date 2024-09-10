Возбуждено уголовное дело после возгорания на НТМК в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
Уголовное дело возбуждено следственным отделом Тагилстроевского района по статье о несоблюдении закона об охране труда, которое повлекло смерть рабочего, рассказали в пресс-службе областного СКР.
Сотрудники ведомства осматривают место ЧП, принимают меры к установлению и опросу очевидцев, а также они проверят нужную документацию.
Напомним, 10 сентября 2024 года в нижнетагильском предприятии произошло возгорание резервуара с газом. Один человек погиб, трое пострадали.