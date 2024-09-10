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Возбуждено уголовное дело после возгорания на НТМК в Нижнем Тагиле

Возбуждено уголовное дело после возгорания на НТМК в Нижнем Тагиле

10 сентября 2024, 09:53
Фото: tagilcity.ru
В Следкоме возбудили уголовное дело после возгорания газа в доменной печи на НТМК в Нижнем Тагиле.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом Тагилстроевского района по статье о несоблюдении закона об охране труда, которое повлекло смерть рабочего, рассказали в пресс-службе областного СКР.

Сотрудники ведомства осматривают место ЧП, принимают меры к установлению и опросу очевидцев, а также они проверят нужную документацию.

Напомним, 10 сентября 2024 года в нижнетагильском предприятии произошло возгорание резервуара с газом. Один человек погиб, трое пострадали.

Стало известно, кто погиб в ЧП на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#НТМК#Уголовное дело#Расследование#ЧП#СКР#18+#Екатеринбург#Инцидент#Возгорание газа на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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