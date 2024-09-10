Взрыв на ЕВРАЗ НТМК, воспоминания о Маслякове и причины ЧП на Сибирской в Тагиле

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
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Updated Сегодня, 17:06
В Нижнем Тагиле во вторник, 10 сентября, прогремел взрыв на предприятии ЕВРАЗ НТМК. Погиб один человек, трое пострадали. Причиной могло стать возгорание резервуара с газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несоблюдении условий охраны труда. Пострадавших в состоянии средней тяжести перевезли в медучреждения Екатеринбурга.
8 сентября умер Александр Масляков, создатель уникального жанра КВН. Представители команд КВН из Нижнего Тагила с теплотой вспоминают ведущего и считают, что его «Клуб веселых и находчивых» повлиял на судьбу целых поколений.
Появилась новая версия взрыва бытового газа в доме на улице Сибирской. ЧП могло произойти из-за неисправности газового шланга в квартире, которая стала эпицентром разрушений. Если эта версия подтвердится, то в деле обвиняемых в трагедии газовщиков могут появиться новые факты.
Фуры, которые стоят около проходной Уралвагонзавода, нередко становятся причиной пробок. А еще из-за большегрузов водители, которые едут по Восточному шоссе, вынуждены нарушать правила дорожного движения и двигаться по встречной полосе. Иначе огромные машины просто невозможно объехать.
Свердловскую область в ближайшие дни накроют туманы и смог. А все потому, что над регионом установится безветренная погода. Синоптики предупреждают о возможных последствиях — неприятном запахе и выбросах, которые будут плохо рассеиваться.