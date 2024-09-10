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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Взрыв на ЕВРАЗ НТМК, воспоминания о Маслякове и причины ЧП на Сибирской в Тагиле

Взрыв на ЕВРАЗ НТМК, воспоминания о Маслякове и причины ЧП на Сибирской в Тагиле

10 сентября 2024, 17:04
Фото: Изображение Midjourney
На предприятии ЕВРАЗ НТМК прогремел взрыв. КВНщики из Тагила тепло вспоминают Александра Маслякова. Названа причина ЧП на улице Сибирской. Фуры около УВЗ нарушают правила дорожного движения. Свердловскую область накроет смог. Подводим итоги за 10 сентября.

В Нижнем Тагиле во вторник, 10 сентября, прогремел взрыв на предприятии ЕВРАЗ НТМК. Погиб один человек, трое пострадали. Причиной могло стать возгорание резервуара с газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несоблюдении условий охраны труда. Пострадавших в состоянии средней тяжести перевезли в медучреждения Екатеринбурга.

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8 сентября умер Александр Масляков, создатель уникального жанра КВН. Представители команд КВН из Нижнего Тагила с теплотой вспоминают ведущего и считают, что его «Клуб веселых и находчивых» повлиял на судьбу целых поколений.

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Появилась новая версия взрыва бытового газа в доме на улице Сибирской. ЧП могло произойти из-за неисправности газового шланга в квартире, которая стала эпицентром разрушений. Если эта версия подтвердится, то в деле обвиняемых в трагедии газовщиков могут появиться новые факты.

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Фуры, которые стоят около проходной Уралвагонзавода, нередко становятся причиной пробок. А еще из-за большегрузов водители, которые едут по Восточному шоссе, вынуждены нарушать правила дорожного движения и двигаться по встречной полосе. Иначе огромные машины просто невозможно объехать.

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Свердловскую область в ближайшие дни накроют туманы и смог. А все потому, что над регионом установится безветренная погода. Синоптики предупреждают о возможных последствиях — неприятном запахе и выбросах, которые будут плохо рассеиваться.

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