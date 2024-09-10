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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ выросла на 20% за неделю

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ выросла на 20% за неделю

10 сентября 2024, 11:38
Фото: Изображение Midjourney
В России выросла на 20 процентов заболеваемость гриппом и ОРВИ за минувшую неделю.

На территории РФ было зафиксировано более 471 тысяч случаев вирусных заболеваний. В респираторных вирусах большая часть — риновирусы, парагрипп, аденовирусы, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также жителей страны вакцинируют против гриппа. На данный момент прививки поставили более шести миллионов человек.

Кроме того, официально известно о более 25 тысяч новых заболеваний ковидом. Это на 17,3 процента выше в сравнении с предыдущей неделей.

Напомним, в Свердловскую область привезут более 21 тысячи доз вакцины от пневмококка.

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#Елизавета Зиборова#Грипп#Здоровье#Медицина#Статистика#Врачи#Роспотребнадзор#Заболеваемость#ОРВИ#Вакцинация#Прививки#Вирус#Екатеринбург
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