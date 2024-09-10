Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ выросла на 20% за неделю

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
На территории РФ было зафиксировано более 471 тысяч случаев вирусных заболеваний. В респираторных вирусах большая часть — риновирусы, парагрипп, аденовирусы, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Также жителей страны вакцинируют против гриппа. На данный момент прививки поставили более шести миллионов человек.
Кроме того, официально известно о более 25 тысяч новых заболеваний ковидом. Это на 17,3 процента выше в сравнении с предыдущей неделей.
Напомним, в Свердловскую область привезут более 21 тысячи доз вакцины от пневмококка.