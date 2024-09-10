tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Земле угрожает новая сверхмощная магнитная буря

Земле угрожает новая сверхмощная магнитная буря

10 сентября 2024, 05:09
Фото: Изображение Midjourney
Активность Солнца вновь нарастает и через год достигнет своего пика. В результате на Землю может обрушиться новая мощная магнитная буря, что, по мнению ряда ученых, негативно скажется на здоровье некоторых людей.

Как передает newia.ru, весной этого года нашу планету настиг мощнейший за последние 20 лет геошторм. Во многих местах люди наблюдали красивое и яркое полярное сияние, однако оно несло и угрозу.

Магнитная буря — это волна энергетически заряженных частиц, проникающих в верхние слои атмосферы. Она способна усиливать электрические токи вокруг Земли, а следовательно, плохо влиять на работу электроники, спутников, электросетей и даже интернета по всему миру.

Ожидается, что очередной пик солнечной активности наступит через год и в этот момент будет много геоштормов. Некоторые ученые считают, что такие явления опасны для людей с сердечными и сосудистыми проблемами, так как электромагнитные изменения влияют на скорость движения крови и других жидкостей в организме.

Другие утверждают, что магнитные бури не оказывают разрушительного влияния на здоровье, а ухудшение самочувствия во время магнитных бурь — это результат самовнушения.

#Общество#Все материалы авторов
Подпишитесь
«Он был крестным отцом»: тагильские КВНщики вспоминают Александра Маслякова
Сегодня, 05:44
В Нижнем Тагиле собрали автопоезд гуманитарной помощи
Вчера, 15:02
Стало известно о готовности перекрытого моста на Серовской трассе под Нижним Тагилом
Сегодня, 06:08
Генерал милиции в Екатеринбурге скончался на 82 году жизни
Сегодня, 03:56
Двух жителей Свердловской области отправили в тюрьму за теракты на ж/д путях
Сегодня, 04:49
Ремонт коксовой батареи №10 снизит выбросы ЕВРАЗ НТМК в Тагиле в год на 1,5%
Вчера, 12:01