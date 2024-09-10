Земле угрожает новая сверхмощная магнитная буря

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Как передает newia.ru, весной этого года нашу планету настиг мощнейший за последние 20 лет геошторм. Во многих местах люди наблюдали красивое и яркое полярное сияние, однако оно несло и угрозу.
Магнитная буря — это волна энергетически заряженных частиц, проникающих в верхние слои атмосферы. Она способна усиливать электрические токи вокруг Земли, а следовательно, плохо влиять на работу электроники, спутников, электросетей и даже интернета по всему миру.
Ожидается, что очередной пик солнечной активности наступит через год и в этот момент будет много геоштормов. Некоторые ученые считают, что такие явления опасны для людей с сердечными и сосудистыми проблемами, так как электромагнитные изменения влияют на скорость движения крови и других жидкостей в организме.
Другие утверждают, что магнитные бури не оказывают разрушительного влияния на здоровье, а ухудшение самочувствия во время магнитных бурь — это результат самовнушения.