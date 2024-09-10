Земле угрожает новая сверхмощная магнитная буря

Ожидается, что очередной пик солнечной активности наступит через год и в этот момент будет много геоштормов. Некоторые ученые считают, что такие явления опасны для людей с сердечными и сосудистыми проблемами, так как электромагнитные изменения влияют на скорость движения крови и других жидкостей в организме.