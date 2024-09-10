Житель села под Нижним Тагилом отдал мошенникам почти 800 тысяч

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Мужчине позвонила неизвестная и назвала себя сотрудницей ПФР. Она сказала, что нужно сделать перерасчет денег, которые поступают на его имя в организацию, а для этого свердловчанину надо сообщить смс-коды, которые поступили на телефон, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.
После этого ему позвонил другой человек и представился сотрудником «Госуслуг». Потерпевшему сообщили, что его аккаунт взломан и на его имя взяли кредит. Чтобы его аннулировать, он должен самостоятельно оформить кредит, а деньги отправить на указанные счета.
Житель села выполнил инструкции и отправил деньги. Позже он догадался, что его обманули.
Напомним, в Каменске-Уральском местная жительница отдала мошенникам более миллиона рублей.