Житель села под Нижним Тагилом отдал мошенникам почти 800 тысяч

Мужчине позвонила неизвестная и назвала себя сотрудницей ПФР. Она сказала, что нужно сделать перерасчет денег, которые поступают на его имя в организацию, а для этого свердловчанину надо сообщить смс-коды, которые поступили на телефон, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.