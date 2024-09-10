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Житель села под Нижним Тагилом отдал мошенникам почти 800 тысяч

Житель села под Нижним Тагилом отдал мошенникам почти 800 тысяч

10 сентября 2024, 10:18
Фото: 1MI
Житель села Лая под Нижним Тагилом отдал мошенникам 775 тысяч рублей, думая, что отправляет их на специальные счета.

Мужчине позвонила неизвестная и назвала себя сотрудницей ПФР. Она сказала, что нужно сделать перерасчет денег, которые поступают на его имя в организацию, а для этого свердловчанину надо сообщить смс-коды, которые поступили на телефон, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.

После этого ему позвонил другой человек и представился сотрудником «Госуслуг». Потерпевшему сообщили, что его аккаунт взломан и на его имя взяли кредит. Чтобы его аннулировать, он должен самостоятельно оформить кредит, а деньги отправить на указанные счета.

Житель села выполнил инструкции и отправил деньги. Позже он догадался, что его обманули.

Напомним, в Каменске-Уральском местная жительница отдала мошенникам более миллиона рублей.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Обман#ЧП#Мошенники#Злоумышленники#18+#Екатеринбург#Аферисты#Инцидент
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