Жители Свердловской области смогут увидеть северное сияние

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Жители Екатеринбурга и других городов Свердловской области смогут увидеть северное сияние в ночь на среду, 11 сентября. Оно появится в небе в результате магнитной бури, пишет «КП — Екатеринбург».
Поскольку магнитная буря будет слабой, то и сияние будет не очень ярким. Однако его все равно можно будет заметить невооруженным глазом.
Яркие и мощные северные сияния уральцы наблюдали в первые месяцы 2024 годы.