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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Жители Свердловской области смогут увидеть северное сияние

Жители Свердловской области смогут увидеть северное сияние

10 сентября 2024, 16:09
Фото: Изображение Midjourney

Жители Свердловской области смогут увидеть северное сияние

Красивым полярным сиянием смогут полюбоваться свердловчане в ближайшую ночь. Увидят его только самые внимательные.

Жители Екатеринбурга и других городов Свердловской области смогут увидеть северное сияние в ночь на среду, 11 сентября. Оно появится в небе в результате магнитной бури, пишет «КП — Екатеринбург».

Поскольку магнитная буря будет слабой, то и сияние будет не очень ярким. Однако его все равно можно будет заметить невооруженным глазом.

Яркие и мощные северные сияния уральцы наблюдали в первые месяцы 2024 годы.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Магнитная буря#Окружающая среда#Природа#Екатеринбург#Полярное сияние
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