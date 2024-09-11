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Posted 11 сентября, 16:34

Published 11 сентября, 16:34

Modified 11 сентября, 16:36

Updated 11 сентября, 16:36

Одна из школ в Арти зарастает плесенью и промерзает зимой

Дети мерзнут: школа №1 в Арти покрывается плесенью изнутри и выстывает зимой

11 сентября 2024, 16:34
Фото: Изображение Midjourney

Одна из школ в Арти зарастает плесенью и промерзает зимой

Житель поселка Арти Свердловской области утверждает, что ученики одной из местных школ вынуждены находиться в помещениях с плесенью на стенах и мерзнуть на уроках.

Плесенью покрыты подоконники и стены школьной столовой — здесь дети едят, также администрация проводит здесь родительские собрания. А осенью и зимой в классах царит холод, хотя отопление работает нормально, рассказал «КП — Екатеринбург» отец школьников, которые посещают это учебное заведение.

По словам мужчины, капитального ремонта в школе, которую построили в далеком 1937 году, не было с момента ввода в эксплуатацию. Местные власти проблему не отрицают: чиновники заявляют, что ремонт в школе будет, но примерно через два года.

Ранее свердловские власти объяснили причину сохранения второй смены в 39% школ региона.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Школа#Образование#Отопление#Холод#Плесень#Екатеринбург
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