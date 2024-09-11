Дети мерзнут: школа №1 в Арти покрывается плесенью изнутри и выстывает зимой

Posted 11 сентября, 16:34
Published 11 сентября, 16:34
Modified 11 сентября, 16:36
Updated 11 сентября, 16:36
Плесенью покрыты подоконники и стены школьной столовой — здесь дети едят, также администрация проводит здесь родительские собрания. А осенью и зимой в классах царит холод, хотя отопление работает нормально, рассказал «КП — Екатеринбург» отец школьников, которые посещают это учебное заведение.
По словам мужчины, капитального ремонта в школе, которую построили в далеком 1937 году, не было с момента ввода в эксплуатацию. Местные власти проблему не отрицают: чиновники заявляют, что ремонт в школе будет, но примерно через два года.
Ранее свердловские власти объяснили причину сохранения второй смены в 39% школ региона.