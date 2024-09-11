Дракой мигрантов у «Таганского ряда» в Екатеринбурге заинтересовался Бастрыкин

Трудовые мигранты разодрались в районе «Таганского ряда» на улице Технической во вторник, 10 сентября. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Безумный Екб» со ссылкой на очевидцев. По какой причине поссорились мужчины, неизвестно. В полицию заявление не поступало, однако проверку проводит отдел полиции №10.