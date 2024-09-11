tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 16:00

Published 11 сентября, 16:00

Modified 11 сентября, 16:02

Updated 11 сентября, 16:02

В СК РФ проконтролируют расследование массовой драки мигрантов в Екатеринбурге

Дракой мигрантов у «Таганского ряда» в Екатеринбурге заинтересовался Бастрыкин

11 сентября 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney

В СК РФ проконтролируют расследование массовой драки мигрантов в Екатеринбурге

Сюжет
Мигранты
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования массовой драки, которую устроили выходцы из Средней Азии в Екатеринбурге.

СК проведет процессуальную проверку, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Трудовые мигранты разодрались в районе «Таганского ряда» на улице Технической во вторник, 10 сентября. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Безумный Екб» со ссылкой на очевидцев. По какой причине поссорились мужчины, неизвестно. В полицию заявление не поступало, однако проверку проводит отдел полиции №10.

Выходцы из Средней Азии не впервые устраивают разборки в районе «Таганского ряда». Так, 24 апреля здесь произошло настоящее побоище с участием большого количества людей.

В Екатеринбурге делом агрессивных подростков-мигрантов заинтересовался Бастрыкин
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин взял на карандаш дело пристававшего к девочкам мигранта из ЕкатеринбургаБастрыкин поручил разобраться с мигрантами, которые нападают на людей в ЕкатеринбургеМигранта с наркотиками задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Мигранты#Драка#СК РФ#Трудовые мигранты#Глава СК РФ#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Популярное