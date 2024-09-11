ДТП с участием трамвая произошло в центре Нижнего Тагила утром 11 сентября

Posted 11 сентября, 04:49
Published 11 сентября, 04:49
Modified 11 сентября, 04:51
Updated 11 сентября, 04:51
На фото видно, что трамвай стоит на путях после поворота со стороны вокзала в сторону центральной части города по проспекту Ленина около дома быта «Эра». Автомобиль марки Hyundai ix35 левым боком столкнулся с трамваем. По предварительной информации, пострадавших нет.
Все подробности инцидента сейчас выясняются. Не исключено, что водителя Hyundai признают виновным и, помимо ремонта своей машины и трамвая, ему придется оплачивать также простой общественного транспорта.
Ранее мы писали про еще один инцидент с трамваем, который 8 сентября сошел с рельс в самом центре Нижнего Тагила, на перекрестке проспекта Мира и Ленина.