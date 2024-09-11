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Posted 11 сентября, 04:49

Published 11 сентября, 04:49

Modified 11 сентября, 04:51

Updated 11 сентября, 04:51

В Нижнем Тагиле автомобиль столкнулся с трамваем

ДТП с участием трамвая произошло в центре Нижнего Тагила утром 11 сентября

11 сентября 2024, 04:49
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле автомобиль столкнулся с трамваем

11 сентября в районе 9:15 утра около дома быта «Эра» по проспекту Ленина произошло ДТП на трамвайных путях. Водитель автомобиля Hyundai ix35 не уступил дорогу трамваю, в результате чего произошло столкновение. Пострадавших нет.

На фото видно, что трамвай стоит на путях после поворота со стороны вокзала в сторону центральной части города по проспекту Ленина около дома быта «Эра». Автомобиль марки Hyundai ix35 левым боком столкнулся с трамваем. По предварительной информации, пострадавших нет.

Все подробности инцидента сейчас выясняются. Не исключено, что водителя Hyundai признают виновным и, помимо ремонта своей машины и трамвая, ему придется оплачивать также простой общественного транспорта.

Фото: tagilcity.ru.

Ранее мы писали про еще один инцидент с трамваем, который 8 сентября сошел с рельс в самом центре Нижнего Тагила, на перекрестке проспекта Мира и Ленина.

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