Экстренные службы в Екатеринбурге съехались к месту хлопка на ВИЗе

Posted 11 сентября, 05:51
Published 11 сентября, 05:51
Modified 11 сентября, 05:53
Updated 11 сентября, 05:53
Хлопок раздался недалеко от гаражей. В результате инцидента один человек получил травмы, его отвезли в больницу. Также у трех машин появились повреждения, рассказали в Telegram-канале «Антитеррор Урал».
К месту ЧП приехали все экстренные городские службы. Район оцепили, а транспортное движение здесь временно перекрыто. Угрозы сейчас нет. Специалисты занимаются организацией безопасности в месте, где прозвучал хлопок.
Напомним, 10 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле в цехе на заводе ЕВРАЗ НТМК произошел взрыв газа. Трое человек получили травмы, один скончался.