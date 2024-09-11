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Posted 11 сентября, 05:51

Published 11 сентября, 05:51

Modified 11 сентября, 05:53

Updated 11 сентября, 05:53

Хлопок прозвучал на ВИЗе в Екатеринбурге

Экстренные службы в Екатеринбурге съехались к месту хлопка на ВИЗе

11 сентября 2024, 05:51
Фото: 1MI

Хлопок прозвучал на ВИЗе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге раздался хлопок в районе ВИЗа утром 11 сентября 2024 года.

Хлопок раздался недалеко от гаражей. В результате инцидента один человек получил травмы, его отвезли в больницу. Также у трех машин появились повреждения, рассказали в Telegram-канале «Антитеррор Урал».

К месту ЧП приехали все экстренные городские службы. Район оцепили, а транспортное движение здесь временно перекрыто. Угрозы сейчас нет. Специалисты занимаются организацией безопасности в месте, где прозвучал хлопок.

Напомним, 10 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле в цехе на заводе ЕВРАЗ НТМК произошел взрыв газа. Трое человек получили травмы, один скончался.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Повреждения#ЧП#ВИЗ#18+#Екатеринбург#Хлопок#Инцидент
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