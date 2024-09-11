Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о сроках запуска отопления в городе

Posted 11 сентября, 08:53
Published 11 сентября, 08:53
Modified 11 сентября, 08:55
Updated 11 сентября, 08:55
Градоначальник во время прямой линии рассказал, когда екатеринбуржцам ждать тепло.
По словам Орлова, в 2024 году с учетом прогноза погоды отопительный сезон начнется с 16 сентября. Сначала тепло традиционно появится в детских садах, школах и больницах, а затем придет и в дома.
Постановление о начале отопительного сезона уже подписано.
Напомним, в Нижнем Тагиле продолжают избавляться от домов с печным отоплением.