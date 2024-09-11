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Posted 11 сентября, 08:53

Published 11 сентября, 08:53

Modified 11 сентября, 08:55

Updated 11 сентября, 08:55

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о сроках запуска отопления в городе

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о сроках запуска отопления в городе

11 сентября 2024, 08:53
Фото: 1MI
В Екатеринбурге назвали сроки запуска тепла. Оно появится 16 сентября.

Градоначальник во время прямой линии рассказал, когда екатеринбуржцам ждать тепло.

По словам Орлова, в 2024 году с учетом прогноза погоды отопительный сезон начнется с 16 сентября. Сначала тепло традиционно появится в детских садах, школах и больницах, а затем придет и в дома.

Постановление о начале отопительного сезона уже подписано.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжают избавляться от домов с печным отоплением.

Стала известна дата включения отопления в Екатеринбурге
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#Екатерина Смирнова#Общество#Отопление#Отопительный сезон#Тепло#Екатеринбург
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