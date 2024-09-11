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Posted 11 сентября, 13:52

Published 11 сентября, 13:52

Modified 11 сентября, 13:54

Updated 11 сентября, 13:54

Александр Бастрыкин взял на контроль пожар на лесопилке в Нижнем Тагиле

Глава СКР заинтересовался пожаром на лесопилке в Нижнем Тагиле

11 сентября 2024, 13:52
Фото: 1MI

Александр Бастрыкин взял на контроль пожар на лесопилке в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле лесопилке произошел пожар. Глава СКР Александр Бастрыкин держит расследование данного происшествия на личном контроле.

Возгорание случилось в ночь с 8 на 9 сентября на улице Индустриальной, 56. На лесопильном производстве загорелись опилки. Пострадавших нет, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Местные жители много раз обращались в различные инстанции с жалобами на то, что на предприятии часто случаются пожары. Едкий дым беспокоит людей. Они переживают за свое здоровье.

СКР организовал проверку по факту ЧП. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ее результатах, сообщает СКР.

Ранее рабочего лесопилки в Свердловской области не стало после крупного пожара.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#ЧП#Екатеринбург#Инцидент
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