Глава СКР заинтересовался пожаром на лесопилке в Нижнем Тагиле

Posted 11 сентября, 13:52
Published 11 сентября, 13:52
Modified 11 сентября, 13:54
Updated 11 сентября, 13:54
Возгорание случилось в ночь с 8 на 9 сентября на улице Индустриальной, 56. На лесопильном производстве загорелись опилки. Пострадавших нет, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Местные жители много раз обращались в различные инстанции с жалобами на то, что на предприятии часто случаются пожары. Едкий дым беспокоит людей. Они переживают за свое здоровье.
СКР организовал проверку по факту ЧП. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ее результатах, сообщает СКР.
Ранее рабочего лесопилки в Свердловской области не стало после крупного пожара.