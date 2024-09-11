Голященко отсудил у Управтодора 30 млн за ремонт Южного подъезда к Нижнему Тагилу

Posted 11 сентября, 09:15
Published 11 сентября, 09:15
Modified 11 сентября, 09:27
Updated 11 сентября, 09:27
Контракт на ремонт участков Южного подъезда к Нижнему Тагилу был заключен с подрядчиком — ООО «Уралстроймонтаж» в июле 2020 года. Стоимость работ на тот момент составляла 88,1 миллиона рублей. Сразу же после заключения контракта в течение месяца УСМ отремонтировал часть дороги на 29 миллионов рублей. Однако Управление автодорог, судя по материалам суда, не спешило принимать работы и, соответственно, оплачивать их. Дело в том, что в сентябре того же года Управтодор задумал расторгнуть контракт по ряду причин: УСМ не успел в срок — к августу, как было оговорено условиями, а также заказчика не устроило качество работ.
Были дефекты выполненных работ в виде отслоения выравнивающего слоя от основания дорожной одежды, результат работ не соответствует требованиям государственного контракта, подлежит демонтажу, — объяснили расторжение контракта представители Управтодора в суде.
Чтобы понять, действительно ли качество выполненного УСМ ремонта оставляет желать лучшего, к делу был привлечен эксперт. Специалист провел ряд исследований и выявил главную проблему — прочность дорожной одежды Южного подъезда не соответствовала нормативам. Убрать этот недостаток мог капитальный ремонт дороги, однако в контракте, заключенном с УСМ Алексея Голященко, судя по материалам дела, он прописан не был. Тагильским дорожникам предстояло лишь отфрезеровать дорогу, уложить выравнивающий и дополнительный слои, что они и сделали ровно на 29,4 миллиона рублей. А это, уверяет эксперт, не повысило прочность дороги.
Эксперт установил, что выполненные работы соответствуют проектной документации, — говорится в материалах суда.
Более того, по оценке эксперта, все дефекты, которые вылезли после ремонта дорожниками, появились именно из-за просадки конструктивного элемента дороги. Вместе с тем, Уралавтодор был в курсе, что состояние дороги является и причиной вспучивания дорожного полотна. Поэтому завершающий слой асфальта на тот момент так и не уложили.
Недостатки выполненных работ возникли в результате упущений самого заказчика, ненадлежащего выбора им вида ремонта в нарушение требований ГОСТа о прочности дорожной одежды, в результате чего ремонт объекта, выполненного до истца, произведен привлеченными заказчиком третьими лицами ненадлежащим образом, — уверен судья.
Арбитражный судья Евгения Невструева постановила выплатить подрядчику — ООО «Уралстроймонтаж» — задолженность в размере 29,9 миллионов рублей, а также взыскать с Управтодора 170 тысяч госпошлины и 100 тысяч рублей расходов на судебного эксперта. Вероятно, сейчас представители областного управления готовят апелляцию, срок подачи которой истекает в первую неделю октября. Добавим, что ответчику не разрешили проводить повторную экспертизу по двум причинам: первое — выбранный судом эксперт имеет достаточную квалификацию, второе — верхний слой асфальта уже был снят для нового ремонта, которым сейчас занимается другой подрядчик.
Само по себе несогласие ответчика с заключением независимого эксперта или кандидатурой выбранного судом эксперта не является основанием для назначения повторной экспертизы с постановкой уточняющих вопросов и ссылкой на недостаточность проведенного исследования, — пишет судья.
Напомним, в середине июля водители Нижнего Тагила стали жаловаться на дорожные работы на Южном подъезде. По их словам, ежегодные переделки на объекте ухудшают пропускную способность трассы и, соответственно, вызывают дискомфорт при передвижении. В настоящее время дорожные работы на пути в село Николо-Павловское по большей части завершены. Новым контрактом занимается екатеринбургский АО «Трест Уралтрансспецстрой» под управлением гендиректора Бориса Ригера.