Голященко отсудил у Управтодора 30 млн за ремонт Южного подъезда к Нижнему Тагилу

Контракт на ремонт участков Южного подъезда к Нижнему Тагилу был заключен с подрядчиком — ООО «Уралстроймонтаж» в июле 2020 года. Стоимость работ на тот момент составляла 88,1 миллиона рублей. Сразу же после заключения контракта в течение месяца УСМ отремонтировал часть дороги на 29 миллионов рублей. Однако Управление автодорог, судя по материалам суда, не спешило принимать работы и, соответственно, оплачивать их. Дело в том, что в сентябре того же года Управтодор задумал расторгнуть контракт по ряду причин: УСМ не успел в срок — к августу, как было оговорено условиями, а также заказчика не устроило качество работ.