Готовим теплицу к зиме: что делать с землей и как обработать конструкцию

Нередко дачники ограничиваются минимальной уборкой в теплице после завершения сезона. И это неправильно: нужно заниматься не только землей, которая сильно истощилась за лето, но и самой конструкцией. И лучше не откладывать эти дела в долгий ящик. Вот какие работы необходимо провести.