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Posted 11 сентября, 12:53

Published 11 сентября, 12:53

Modified 11 сентября, 12:55

Updated 11 сентября, 12:55

Готовим теплицу к зиме: что делать с землей и как обработать конструкцию

Готовим теплицу к зиме: что делать с землей и как обработать конструкцию

11 сентября 2024, 12:53
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Осенняя обработка теплицы — важный этап подготовки к новому сезону. Необходимо уничтожить патогены и подготовить почву для следующего года. Предлагаем вашему вниманию подробный план действий.

Нередко дачники ограничиваются минимальной уборкой в теплице после завершения сезона. И это неправильно: нужно заниматься не только землей, которая сильно истощилась за лето, но и самой конструкцией. И лучше не откладывать эти дела в долгий ящик. Вот какие работы необходимо провести.

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  • Уборка всех растительных остатков. Удалите остатки растений, включая корни и листья — земля должна быть абсолютно чистой. Это поможет предотвратить распространение болезней и вредителей.
  • Дезинфекция почвы. Очень эффективен раствор медного купороса (50-100 г на 10 л воды) или марганцовки (1 г на 10 л воды). Полейте почву этими растворами.
  • Мытье самой теплицы. Вымойте все поверхности теплой мыльной водой с добавлением соды или уксуса. Это удалит копившуюся грязь и споры грибков.
    Для более глубокой дезинфекции можно использовать 3-5% раствор медного купороса (его нельзя использовать каждый год) или растворы специализированных дезинфицирующих средств — например, хлорную известь (400 г на 10 литров воды, развести, настаивать несколько часов и процедить). Важно помнить, что после обработки теплицы все двери и окна должны быть закрыты в течение 2-3 дней.
Если не уничтожить возбудителей заболеваний и вредителей, то они спокойно перезимуют в теплице. А с наступлением тепла весной начнут активно размножаться, а потом терроризировать молодую рассаду, овощные культуры, что снизит качество и количество урожая или вовсе лишит вас желанных плодов, — отмечают эксперты.
  • Проветривание. Если вы пользовались химпрепаратами для обеззараживания теплицы, то ее нужно как следует проветрить — иначе в ней будет просто опасно находиться.
  • Ремонт и укрепление конструкции. Замените треснувшие стекла или поликарбонат, поправьте или укрепите каркас при необходимости. Это обеспечит целостность теплицы на протяжении зимы. Все металлические части нужно зачистить от ржавчины, обработать и покрасить.
Фото: 1MI.
  • Перекопка почвы. Перекопайте почву и удобрите землю органикой — отлично подойдут для этого компост или перепревший навоз. Это улучшит структуру и плодородие почвы. Проверьте кислотность почвы и при необходимости добавьте известь или доломитовую муку для регулировки pH. Раз в несколько лет обновляйте верхний слой почвы, примерно 15 см.
  • Обработка от вредителей и болезней. После уборки растительных остатков и дезинфекции полезно внести биофунгициды, такие как «Фитоспорин», для профилактики заболеваний. При необходимости можно также использовать инсектициды для уничтожения оставшихся вредителей.
  • Посев сидератов. Оптимальные сроки — сентябрь и начало октября. Наилучшими растениями для теплицы считаются белая горчица, вика, люцерна, рожь и фацелия.

Ранее эксперты рассказали, как правильно бороться с проволочником на участке.

Источник: novochag.ru

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Окружающая среда#Почва#Работы#Дача#Обработка#Санитарная обработка#Теплицы#Дом и сад#КЦ
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