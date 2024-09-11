Готовим теплицу к зиме: что делать с землей и как обработать конструкцию

Posted 11 сентября, 12:53
Published 11 сентября, 12:53
Modified 11 сентября, 12:55
Updated 11 сентября, 12:55
Нередко дачники ограничиваются минимальной уборкой в теплице после завершения сезона. И это неправильно: нужно заниматься не только землей, которая сильно истощилась за лето, но и самой конструкцией. И лучше не откладывать эти дела в долгий ящик. Вот какие работы необходимо провести.
Если не уничтожить возбудителей заболеваний и вредителей, то они спокойно перезимуют в теплице. А с наступлением тепла весной начнут активно размножаться, а потом терроризировать молодую рассаду, овощные культуры, что снизит качество и количество урожая или вовсе лишит вас желанных плодов, — отмечают эксперты.
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Источник: novochag.ru