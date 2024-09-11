Исследование СОГАЗа: главный критерий при выборе клиники и врача по ДМС — отзывы

Posted 11 сентября, 15:28
Published 11 сентября, 15:28
Modified 9 октября, 15:38
Updated 9 октября, 15:38
Исследование проводилось с помощью собственной Платформы опросов СОГАЗа.
Больше половины опрошенных отметили, что изучают отзывы в интернете (37%) или спрашивают мнения знакомых (29%) перед тем, как записаться на прием в ту или иную клинику. При этом около 80% опрошенных обращают внимание на отзывы о клиниках при записи к врачу через мобильное приложение «СОГАЗ — здоровье и страхование». Наличие онлайн-записи в клинику сочли принципиально важным 48% респондентов.
Для 33% респондентов главным критерием при выборе клиники является возможность записи к конкретному врачу. Среди других важных при выборе медицинского учреждения критериев респонденты отметили также местоположение клиники (близость к работе или дому).
При этом 40% опрошенных стараются всегда обращаться в одну и ту же клинику, 44% — меняют клинику в зависимости от своих текущих потребностей, а 12% клиентов выбирают клиники одной сети.
При выборе специалиста большинство респондентов (34%) ориентируются на положительные отзывы о враче от знакомых и в интернете, а также на стаж работы врача (24%). Среди других важных критериев опрошенные отметили понятность рекомендаций врача (22%) и доступность их изложения (19%). Наличие фотографии врача на сайте считают важным 25% опрошенных.
Наличие свободных слотов для записи к конкретному специалисту в ближайшие дни является важным, но непринципиальным критерием для абсолютного большинства опрошенных (78%).
«В своей работе мы последовательно реализуем системный подход по использованию наших сервисов опросов для улучшения взаимодействия с клиентами. Кроме того, отзывы являются одним из ключевых индикаторов качества предоставляемых услуг. Проведенный опрос подтверждает, что клиенты придают мнению и рекомендациям других пользователей большое значение. Поэтому мы считаем важным создавать инструменты для честной и прозрачной оценки, которая помогала бы застрахованным принимать решение и выбирать для себя лучшие лечебные учреждения», — прокомментировала результаты опроса исполнительный директор СОГАЗа Мария Берлова.
Согласно результатам регулярных замеров качества обслуживания, клиенты СОГАЗа высоко оценивают сервис компании. По данным синдикативного исследования Всероссийского союза страховщиков за 2023 год, 59% клиентов готовы рекомендовать СОГАЗ своим друзьям и знакомым. По результатам регулярного опроса клиентов, проведенного среди 15 тыс. застрахованных по ДМС во втором квартале 2024 года, уровень NPS (индекс готовности рекомендовать) СОГАЗа превышает 60%, а общая удовлетворенность качеством телемедицинских услуг — выше 90%.
СОГАЗ является крупнейшей в России страховой компанией по портфелю ДМС (по данным Банка России за 2023 год) и обеспечивает страховой защитой почти 5 млн сотрудников более 10 тысяч компаний, которые работают в ключевых отраслях экономики страны.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.