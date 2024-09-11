Как ухаживать за клубникой осенью для хорошего урожая в будущем году: полезные советы

Осень — это хорошее время для посадки клубники, так как почва еще теплая, а влажность повышена. В большинстве регионов лучше всего производить посадку в сентябре–октябре, чтобы растение успело укорениться до наступления зимних холодов. Выберите солнечное место с хорошо дренированной почвой. Избегайте мест, где ранее выращивались другие ягоды или овощи, подверженные тем же заболеваниям, что и клубника. Перекопайте почву, удалите сорняки и внесите органические удобрения, такие как перегной или компост. Это улучшит структуру почвы и обеспечит растения необходимыми питательными веществами. Клубнику следует сажать в лунки на расстоянии 25-30 см друг от друга, а между рядами оставлять около 60 см. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха и облегчит уход за растениями. После посадки обильно полейте рассаду для лучшего укоренения. В дальнейшем следите, чтобы почва оставалась умеренно влажной, но не заливайте.