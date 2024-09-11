Как ухаживать за клубникой осенью для хорошего урожая в будущем году: полезные советы

Posted 11 сентября, 11:12
Published 11 сентября, 11:12
Modified 11 сентября, 11:14
Updated 11 сентября, 11:14
Прочную основу для будущего урожая мы закладываем именно сейчас, в сентябре. Если упустить важные моменты по уходу, то весной ваши усилия по восстановлению клубничной плантации уже могут не окупиться. Вот почему необходимо действовать грамотно и четко. Главная задача — подготовить грядки с клубникой к зимовке в открытом грунте и максимально обезопасить кусты от морозов и лютых ветров.
Обычный выбор дачников — это фосфорные и калийные удобрения. Однако здесь есть один нюанс — фосфора должно быть больше. Дело в том, что этот микроэлемент хорошо влияет на ягоды: они вырастают сочными, вкусными и сладкими. Калий, напротив, вкус клубники портит и важно с ним не переборщить. Именно поэтому нужно грамотно распределять количество удобрения в пользу фосфора.
Подкормка клубники во многом зависит от ваших действий при посадке. Если вы, подсаживая кусты, внесли в почву правильные подкормки (перегной, двойной суперфосфат и сульфат калия), то в дополнительном удобрении плантация в первые два года не нуждается. На третий год в середине октября необходимо подкормить кусты 2 кг перегноя, 100 г двойного суперфосфата и 20 г сульфата калия. На четвертый год вносят только минеральные удобрения: 100 г двойного суперфосфата и 12 г сульфата калия.
Важно: если вашей плантации уже исполнилось пять лет, то подкармливать грядки не имеет смысла. Посадки надо нарушать и делать новую плантацию.
Также осенью в почву можно внести:
В августе и сентябре дачники часто обрезают листья клубники, чтобы омолодить кусты. И зря это делают: кусты клубники могут уйти в зиму «голыми» и в итоге вымерзнуть. Если хочется придать грядкам с клубникой более эстетичный вид, то обрезать следует только сухие и больные листья. Трогать же сердцевину ни в коем случае нельзя.
Кроме того, осенью не рекомендуется сгребать старые опавшие листья с грядки, так как они служат естественной мульчей, которая защитит растения от вымерзания. Если вы опасаетесь, что старые листья могут стать источником распространения вредителей или болезней, то уберите их, но обязательно замульчируйте грядку любыми другими материалами.
А вот что точно обрезать осенью — это усы. Они истощают главное растение, снижают его устойчивость к морозам и понижают шансы на выживаемость.
В идеале клубнику обычных сортов обрабатывают от болезней сразу же после окончания сезона плодоношения. А вот ремонтантные сорта, которые плодоносят до глубокой осени, обрабатывают именно в это время. Прекрасным средством для обработки является однопроцентная бордосская жидкость. Ею опрыскивают кусты из расчета 1 литр на 1 кв. м. Обычные кусты также можно обработать, если вы не сделали этого летом.
А вот обрабатывать клубничную плантацию от вредителей осенью не имеет никакого смысла: они уже приготовились к холодам и ушли в землю.
Важнее всего защитить от вымерзания корни растений. Можно использовать несколько эффективных методов.
Естественной защитой от морозов является снежный покров. Именно поэтому нужно сделать все, чтобы снег не выметался с грядок. Для этого, например, можно накрыть клубнику слоем хвороста. Другой хороший способ — укрытие еловым лапником. Это старый проверенный способ: лапник не только задерживает снег, но и позволяет растениям дышать.
Осень — это хорошее время для посадки клубники, так как почва еще теплая, а влажность повышена. В большинстве регионов лучше всего производить посадку в сентябре–октябре, чтобы растение успело укорениться до наступления зимних холодов. Выберите солнечное место с хорошо дренированной почвой. Избегайте мест, где ранее выращивались другие ягоды или овощи, подверженные тем же заболеваниям, что и клубника. Перекопайте почву, удалите сорняки и внесите органические удобрения, такие как перегной или компост. Это улучшит структуру почвы и обеспечит растения необходимыми питательными веществами. Клубнику следует сажать в лунки на расстоянии 25-30 см друг от друга, а между рядами оставлять около 60 см. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха и облегчит уход за растениями. После посадки обильно полейте рассаду для лучшего укоренения. В дальнейшем следите, чтобы почва оставалась умеренно влажной, но не заливайте.
Осенью клубнику поливать необходимо, но делать это следует с учетом погодных условий и состояния почвы. В начале осени, когда растения еще активно растут и могут образовывать новые корни, важно поддерживать почву влажной. Это помогает кустам хорошо укорениться и подготовиться к зиме. Обычно клубника нуждается в поливе, только если сентябрь и октябрь выдались сухими. Обычная норма осеннего полива — около 6 ведер на 1 кв. м.
С понижением температуры и наступлением стабильно холодной погоды полив следует прекратить, чтобы растения могли подготовиться к зимнему покою. В общем, соблюдайте баланс: переувлажнение так же вредно, как и пересыхание. Регулярно проверяйте состояние почвы и корректируйте полив в зависимости от погодных условий.
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Источники: kp.ru, ogorod.ru