«Канал на пузе». Блогер Виталий Реутов покинул Екатеринбург

Уральский стример Виталий Реутов, создатель канала «Кто по жизни», покинул Екатеринбург из-за уголовного дела, которое, по его словам, могут завести в ближайшее время.

Координатор федерального партийного проекта «Zа самбо» в Свердловской области Алексей Свалов в своем Телеграм-канале разместил пост, в котором просит провести проверку деятельности блогера Виталия Реутова: «Сегодня Виталик разместил посты, в которых рассказал, что „канал на пузе“, а впереди встреча с законодательством Российской Федерации в суде. Судя по видео, он дал деру в сторону Челябинска. Обращаюсь к начальнику ГУ МВД России по Свердловской области, генерал-лейтенанту полиции Александру Андреевичу Мешкову и прокурору Свердловской области, государственному советнику юстиции 2 класса Борису Александровичу Крылову. Прошу вас провести проверку и дать правовую оценку действиям блогера Виталия Реутова, который, по моему мнению, попытается скрыться от правоохранительных органов. Также прошу учесть, что рядом с Челябинском находится госграница с Казахстаном». Фото: Скрин с Телеграм-канала Алексея Свалова . Сам стример в голосовом сообщении информацию подтвердил: «Да, я нахожусь сейчас в другом городе, потому что в Екатеринбурге на меня завели уголовное дело по 213-й статье. Сейчас мне за каждое мое видео выписывают мне всякие штрафы и хотят закрыть. Позавчера он был в опорном пункте, мне выписали штраф. Потом мне позвонили и сказали, что мое дело пересмотрено и направлено в суд. Соответственно меня закроют на несколько суток, дальше — уголовное дело. В любом случае: заднюю не дам, — сообщил в своем канале блогер».