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Published Сегодня, 03:13

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Updated Сегодня, 03:15

Момент взрыва в цехе ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле попал на видео

Момент взрыва в цехе ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле попал на видео

11 сентября 2024, 03:13
Фото: Изображение Midjourney
Появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва в цехе ЕВРАЗ НТМК.

На записи видно, как воспламенился цех, из-за чего образовалось сильное задымление, рассказали в Telegram-канале «112».

Напомним, взрыв случился 10 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле во время обслуживания газового коллектора доменной печи. Один сотрудник скончался на месте ЧП, трое других рабочих серьезно пострадали.

В СК начали проверку. Пострадавших было решено транспортировать в больницу Екатеринбурга.

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