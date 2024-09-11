Момент взрыва в цехе ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле попал на видео

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
На записи видно, как воспламенился цех, из-за чего образовалось сильное задымление, рассказали в Telegram-канале «112».
Напомним, взрыв случился 10 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле во время обслуживания газового коллектора доменной печи. Один сотрудник скончался на месте ЧП, трое других рабочих серьезно пострадали.
В СК начали проверку. Пострадавших было решено транспортировать в больницу Екатеринбурга.