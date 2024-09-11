Мужчина на крыше поезда под Верхней Пышмой задержал движение на три часа

Когда его заметили на поезде, состав пришлось остановить. Из-за этого поезд стоял почти три часа, а также на семь минут задержался поезд «Москва — Новый Уренгой». Предположительно, мужчина был под воздействием наркотических веществ, так как он неадекватно себя вел и отказывался слезать с транспорта.