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Posted 11 сентября, 08:53

Published 11 сентября, 08:53

Modified 11 сентября, 08:55

Updated 11 сентября, 08:55

Мужчина на крыше поезда под Верхней Пышмой задержал движение на три часа

Мужчина на крыше поезда под Верхней Пышмой задержал движение на три часа

11 сентября 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney
Житель Екатеринбурга забрался на вагон грузового поезда на станции Исеть, которая находится под Верхней Пышмой. Инцидент произошел 7 августа 2024 года.

В момент, когда мужчина забрался на поезд, транспорт был на стоянке. Перед этим свердловчанин бегал по железнодорожным путям, рассказали в пресс-службе уральской транспортной полиции.

Когда его заметили на поезде, состав пришлось остановить. Из-за этого поезд стоял почти три часа, а также на семь минут задержался поезд «Москва — Новый Уренгой». Предположительно, мужчина был под воздействием наркотических веществ, так как он неадекватно себя вел и отказывался слезать с транспорта.

На станции Нижний Тагил екатеринбуржца задержали и составили на него административный материал. Также у него взяли биоматериал для экспертизы на определение наркотического опьянения.

Напомним, 20 августа 2024 года житель ЯНАО, ехавший в Екатеринбург, не успел на остановке вернуться в вагон и некоторое время проехал на подножке.

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