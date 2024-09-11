Мужчина на крыше поезда под Верхней Пышмой задержал движение на три часа

Posted 11 сентября, 08:53
Published 11 сентября, 08:53
Modified 11 сентября, 08:55
Updated 11 сентября, 08:55
В момент, когда мужчина забрался на поезд, транспорт был на стоянке. Перед этим свердловчанин бегал по железнодорожным путям, рассказали в пресс-службе уральской транспортной полиции.
Когда его заметили на поезде, состав пришлось остановить. Из-за этого поезд стоял почти три часа, а также на семь минут задержался поезд «Москва — Новый Уренгой». Предположительно, мужчина был под воздействием наркотических веществ, так как он неадекватно себя вел и отказывался слезать с транспорта.
На станции Нижний Тагил екатеринбуржца задержали и составили на него административный материал. Также у него взяли биоматериал для экспертизы на определение наркотического опьянения.
Напомним, 20 августа 2024 года житель ЯНАО, ехавший в Екатеринбург, не успел на остановке вернуться в вагон и некоторое время проехал на подножке.