tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted 11 сентября, 09:31

Published 11 сентября, 09:31

Modified 11 сентября, 09:33

Updated 11 сентября, 09:33

Новорожденный в Екатеринбурге скончался в больнице при загадочных обстоятельствах

Новорожденный в Екатеринбурге скончался в больнице при загадочных обстоятельствах

11 сентября 2024, 09:31
Фото: 1MI
В Екатеринбурге скончался месячный мальчик в больнице №11, которая расположена в Верх-Исетском районе. Ребенка не стало 9 сентября 2024 года.

Новорожденного привезли в медучреждение из дома. Сначала было предположение, что ребенок умер из-за того, что в дыхательные пути попал какой-то предмет.

Затем врачи диагностировали у него синдром полиорганной недостаточной и рефракторный шок, из-за чего у пациента развились недостаточности жизненно важных органов, пишет Ура.ру.

Семья умершего мальчика благополучная. В областной Следком отправили материалы проверки.

Напомним, 19 августа 2024 года в Екатеринбурге скончался младенец. Ребенку было чуть больше месяца.

В Серове младенец ушел из жизни из-за задержки реанимобиля на 10 часов
Узнать подробнее
Читайте также:
Младенец внезапно скончался в ЕкатеринбургеВ Нижнем Тагиле стали известны подробности ЧП на НТМКМальчик на велосипеде пропал без вести в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Ребенок#Младенец#ЧП#18+#Екатеринбург#Умер#Скончался#Инцидент#СК
Подпишитесь
Популярное