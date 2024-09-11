Новорожденный в Екатеринбурге скончался в больнице при загадочных обстоятельствах

Posted 11 сентября, 09:31
Published 11 сентября, 09:31
Modified 11 сентября, 09:33
Updated 11 сентября, 09:33
Новорожденного привезли в медучреждение из дома. Сначала было предположение, что ребенок умер из-за того, что в дыхательные пути попал какой-то предмет.
Затем врачи диагностировали у него синдром полиорганной недостаточной и рефракторный шок, из-за чего у пациента развились недостаточности жизненно важных органов, пишет Ура.ру.
Семья умершего мальчика благополучная. В областной Следком отправили материалы проверки.
Напомним, 19 августа 2024 года в Екатеринбурге скончался младенец. Ребенку было чуть больше месяца.