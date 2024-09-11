Новые постройки, отопительный сезон в Тагиле, иск Голященко и переполненная школа

Posted 11 сентября, 17:04
Published 11 сентября, 17:04
Modified 11 сентября, 17:06
Updated 11 сентября, 17:06
Тагильчане спорят о необходимости застройки площадки около центрального рынка — здесь планируют возвести новые павильоны. Ранее эта территория использовалась как общественное пространство: здесь стояли скамейки, зимой строили горки. Теперь же местные жители ожидают увеличения шума и приток транспорта.
Мэр Владислав Пинаев назвал предполагаемую дату пуска отопления в Нижнем Тагиле — 23 сентября. Он напомнил, что батареи по закону должны нагреваться, когда среднесуточная температура на протяжении нескольких суток не поднимается выше +8 градусов.
Тагильский подрядчик «Уралстроймонтаж» отсудил у Управтодора 30 млн рублей за ремонт Южного подъезда к городу. Работы были выполнены еще в 2020 году, однако контракт был расторгнут по инициативе Управтодора из-за невыполнения сроков и рабочих дефектов. Однако деньги УСМ все же потратило, а ну суде юристы Алексея Голященко смогли доказать, что выполненные работы соответствовали проекту.
Школа №100 на Гальянке в Нижнем Тагиле буквально трещит по швам — в 2024 году она приняла 1782 человека вместо 1200, предусмотренных проектной мощностью. В городе не хватает мест в учебных заведениях, но новую школу построят не ранее 2025 года. А пока около 5 тысяч учеников вынуждены учиться во вторую смену.
Власти Нижнего Тагила завершили расселение дома №81 на улице Сибирской, где 1 августа взорвался бытовой газ. 44 семьи уже получили новые квартиры. Еще 67 собственников заканчивают оформлять документы. В общей сложности на расселение потратили 316 млн рублей, их пришлось взять из резервного фонда региона.