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Posted 11 сентября, 17:04

Published 11 сентября, 17:04

Modified 11 сентября, 17:06

Updated 11 сентября, 17:06

Новые постройки, отопительный сезон в Тагиле, иск Голященко и переполненная школа

Новые постройки, отопительный сезон в Тагиле, иск Голященко и переполненная школа

11 сентября 2024, 17:04
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Жители Тагила спорят о необходимости возведения новых торговых помещений на центральном рынке. Стало известно, когда в городе дадут тепло. Управтодор заплатит Голященко 30 млн рублей по суду. Одна из школ на Гальянке переполнена. Расселение жильцов дома на Сибирской завершено. Итоги за 11 сентября.

Тагильчане спорят о необходимости застройки площадки около центрального рынка — здесь планируют возвести новые павильоны. Ранее эта территория использовалась как общественное пространство: здесь стояли скамейки, зимой строили горки. Теперь же местные жители ожидают увеличения шума и приток транспорта.

«Рынок изжил себя»: в Нижнем Тагиле жители спорят из-за новых построек в центре города
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Мэр Владислав Пинаев назвал предполагаемую дату пуска отопления в Нижнем Тагиле — 23 сентября. Он напомнил, что батареи по закону должны нагреваться, когда среднесуточная температура на протяжении нескольких суток не поднимается выше +8 градусов.

В Нижнем Тагиле назвали дату начала отопительного сезона
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Тагильский подрядчик «Уралстроймонтаж» отсудил у Управтодора 30 млн рублей за ремонт Южного подъезда к городу. Работы были выполнены еще в 2020 году, однако контракт был расторгнут по инициативе Управтодора из-за невыполнения сроков и рабочих дефектов. Однако деньги УСМ все же потратило, а ну суде юристы Алексея Голященко смогли доказать, что выполненные работы соответствовали проекту.

Голященко отсудил у Управтодора 30 млн за ремонт Южного подъезда к Нижнему Тагилу
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Школа №100 на Гальянке в Нижнем Тагиле буквально трещит по швам — в 2024 году она приняла 1782 человека вместо 1200, предусмотренных проектной мощностью. В городе не хватает мест в учебных заведениях, но новую школу построят не ранее 2025 года. А пока около 5 тысяч учеников вынуждены учиться во вторую смену.

В Нижнем Тагиле в новая школа на Гальянке оказалась переполнена
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Власти Нижнего Тагила завершили расселение дома №81 на улице Сибирской, где 1 августа взорвался бытовой газ. 44 семьи уже получили новые квартиры. Еще 67 собственников заканчивают оформлять документы. В общей сложности на расселение потратили 316 млн рублей, их пришлось взять из резервного фонда региона.

В Нижнем Тагиле завершилось расселение жильцов взорвавшегося дома
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