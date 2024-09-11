Новые постройки, отопительный сезон в Тагиле, иск Голященко и переполненная школа

Тагильский подрядчик «Уралстроймонтаж» отсудил у Управтодора 30 млн рублей за ремонт Южного подъезда к городу. Работы были выполнены еще в 2020 году, однако контракт был расторгнут по инициативе Управтодора из-за невыполнения сроков и рабочих дефектов. Однако деньги УСМ все же потратило, а ну суде юристы Алексея Голященко смогли доказать, что выполненные работы соответствовали проекту.