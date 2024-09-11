Одну из улиц Екатеринбурга могут переименовать в честь Александра Маслякова

Идею присвоить одной из улиц Екатеринбурга имя Маслякова уже поддержал мэр Алексей Орлов. Он заявил, что это хорошая идея и отметил, что решение может быть принято после обращения инициативной группы — например, заявку могут подать «Уральские пельмени». По его словам, лучше, если это будет новая улица, чтобы у людей не возникали проблемы с переоформлением документов.