Одну из улиц Екатеринбурга могут переименовать в честь Александра Маслякова

Posted 11 сентября, 15:42
Published 11 сентября, 15:42
Modified 11 сентября, 15:44
Updated 11 сентября, 15:44
В Москве в среду, 11 сентября, проводили в последний путь Александра Маслякова, отца-основателя «Клуба веселых и находчивых». Он ушел из жизни 8 сентября. На прощании один из участников «Уральских пельменей» Сергей Исаев выразил надежду, что екатеринбуржцы увековечат память знаменитого телеведущего, назвав в его честь одну из улиц.
Спасибо за всё. АВ родился в Свердловске. Я уверен, что одна из улиц в Екатеринбурге будет названа его именем. Спасибо за все! — сказал Сергей Исаев во время гражданской панихиды.
Напомним, что Александр Масляков пришел на телевидение в 1964 году, обойдя всех конкурентов на кастинге по поиску ведущего для новой телепередачи. В России многие современные актеры комического жанра начали свой путь именно с КВН, поэтому считают Маслякова своим учителем.
Идею присвоить одной из улиц Екатеринбурга имя Маслякова уже поддержал мэр Алексей Орлов. Он заявил, что это хорошая идея и отметил, что решение может быть принято после обращения инициативной группы — например, заявку могут подать «Уральские пельмени». По его словам, лучше, если это будет новая улица, чтобы у людей не возникали проблемы с переоформлением документов.
Соболезнования родным и близким Александра Маслякова ранее выразил губернатор Евгений Куйвашев.