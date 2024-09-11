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Posted 11 сентября, 15:42

Published 11 сентября, 15:42

Modified 11 сентября, 15:44

Updated 11 сентября, 15:44

В Екатеринбурге предлагают назвать одну из улиц ы честь Александра Маслякова

Одну из улиц Екатеринбурга могут переименовать в честь Александра Маслякова

11 сентября 2024, 15:42
Фото: 1MI

В Екатеринбурге предлагают назвать одну из улиц ы честь Александра Маслякова

С инициативой о присвоении одной из улиц Екатеринбурга имени создателя КВН, телеведущего Александра Маслякова выступил один из участников шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев. Идею сразу же поддержал мэр города Алексей Орлов.

В Москве в среду, 11 сентября, проводили в последний путь Александра Маслякова, отца-основателя «Клуба веселых и находчивых». Он ушел из жизни 8 сентября. На прощании один из участников «Уральских пельменей» Сергей Исаев выразил надежду, что екатеринбуржцы увековечат память знаменитого телеведущего, назвав в его честь одну из улиц.

Спасибо за всё. АВ родился в Свердловске. Я уверен, что одна из улиц в Екатеринбурге будет названа его именем. Спасибо за все! — сказал Сергей Исаев во время гражданской панихиды.
Фото: страница Сергея Исаева в ВК.

Напомним, что Александр Масляков пришел на телевидение в 1964 году, обойдя всех конкурентов на кастинге по поиску ведущего для новой телепередачи. В России многие современные актеры комического жанра начали свой путь именно с КВН, поэтому считают Маслякова своим учителем.

Идею присвоить одной из улиц Екатеринбурга имя Маслякова уже поддержал мэр Алексей Орлов. Он заявил, что это хорошая идея и отметил, что решение может быть принято после обращения инициативной группы — например, заявку могут подать «Уральские пельмени». По его словам, лучше, если это будет новая улица, чтобы у людей не возникали проблемы с переоформлением документов.

Соболезнования родным и близким Александра Маслякова ранее выразил губернатор Евгений Куйвашев.

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