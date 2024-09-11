Розы могут цвести и в сентябре: кустам необходимы эти пять процедур

Сюжет Дом и сад

Розы баловали нас пышным и красивым цветением на протяжении всего лета. Однако и в сентябре они все еще могут радовать глаз — важно правильно ухаживать за этими неженками. Вот как вы можете помочь своим розовым кустам осенью.