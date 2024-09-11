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Posted 11 сентября, 13:38

Published 11 сентября, 13:38

Modified 11 сентября, 13:40

Updated 11 сентября, 13:40

Розы могут цвести и в сентябре: кустам необходимы эти пять процедур

Розы могут цвести и в сентябре: кустам необходимы эти пять процедур

11 сентября 2024, 13:38
Фото: tagilcity.ru
Сюжет
Дом и сад
Розы баловали нас пышным и красивым цветением на протяжении всего лета. Однако и в сентябре они все еще могут радовать глаз — важно правильно ухаживать за этими неженками. Вот как вы можете помочь своим розовым кустам осенью.

Кусты роз прекрасно чувствуют себя в сентябре, но в это время нужно уделить им чуть больше внимания, чем обычно. Блогер Анастасия Коврижных дала советы, как правильно ухаживать за ними осенью.

По словам эксперта, дачники могут легко продлить цветение следующими способами:

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  • Регулярным поливом. Розы должны получать достаточное количество влаги, особенно в засушливые периоды. Вода должна проникать глубоко в почву и питать корни.
  • Правильными подкормками.
Акцент нужно сделать на удобрения с низким содержанием азота, но высоким уровнем фосфора и калия, — советует Анастасия Коврижных.
  • Своевременной обрезкой. В сентябре проводится обрезка слабых или поврежденных ветвей — эта процедура улучшает вентиляцию и освещение куста. Регулярно удаляйте отцветшие цветы и подрезайте ветки до первого сильного побега, чтобы стимулировать образование новых бутонов.
  • Мульчированием. Используйте органические материалы, такие как солома, древесные опилки, кора дерева или хвоя, чтобы сохранить влажность и поддерживать температуру почвы. Удалите все сорняки и листья вокруг куста. Разрыхлите землю, чтобы обеспечить приток воздуха к корням. Далее распределите слой мульчи толщиной 5-8 см вокруг основания куста. Оставьте небольшое пространство (около 5 см) около самого ствола, чтобы не загнивала корневая шейки.
  • Обработкой от болезней и вредителей. Обрабатывайте кусты фунгицидами, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний. Осматривайте растения на наличие вредителей — тли или паутинного клеща, и используйте соответствующие инсектициды или биологические методы борьбы.

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Источник: belnovosti.by

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