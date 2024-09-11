Розы могут цвести и в сентябре: кустам необходимы эти пять процедур

Posted 11 сентября, 13:38
Published 11 сентября, 13:38
Modified 11 сентября, 13:40
Updated 11 сентября, 13:40
Кусты роз прекрасно чувствуют себя в сентябре, но в это время нужно уделить им чуть больше внимания, чем обычно. Блогер Анастасия Коврижных дала советы, как правильно ухаживать за ними осенью.
По словам эксперта, дачники могут легко продлить цветение следующими способами:
Акцент нужно сделать на удобрения с низким содержанием азота, но высоким уровнем фосфора и калия, — советует Анастасия Коврижных.
Ранее стало известно, как правильно подготовить к зиме теплицу.
Источник: belnovosti.by