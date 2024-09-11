«Рынок изжил себя»: в Нижнем Тагиле жители спорят из-за новых построек в центре города

Но не все разделяют мнение недовольных жителей, нашлись и те, кто считает, что в этом ничего плохого нет. Как правило это говорит молодое поколение, для которых Колхозный рынок не является историческим местом. И новые постройки волнуют лишь со стороны — «а что же там будет»?