«Рынок изжил себя»: в Нижнем Тагиле жители спорят из-за новых построек в центре города

Posted 11 сентября, 05:14
Published 11 сентября, 05:14
Modified 11 сентября, 05:29
Updated 11 сентября, 05:29
Ранее эта площадь использовалась для проведения зимних мероприятий, там строили горки и ставили новогоднюю елку для детей. У входа на рынок стояли удобные лавочки, которые уже убрали. Появление двух новых павильонов вызвало волну недовольства среди местных жителей, особенно тех, кто проживает в непосредственной близости от рынка. Горожане опасаются, что возведение торговых объектов может негативно сказаться на качестве их жизни, увеличив шум и количество транспорта в районе.
Да сколько можно уже этих рынков! Такая была площадь хорошая, сейчас увидела — обалдела вообще. Теперь больше машин будет, и так шум и гам каждый день, а тут еще это строительство, — поделилась с редакцией TagilCity.ru Светлана Торопова, местная жительница.
Некоторые местные жители настроены крайне негативно. Они напрямую говорят, что недовольны новой постройкой, которая уже причиняет неудобства. Особенно возмущены пенсионеры, некоторым из них тяжело передвигаться, а из-за новых строений им приходится делать крюк, чтобы попасть на рынок.
Увидела неделю назад и удивилась. Зачем это все тут? Кто хозяин? Не надо этого тут, такая хорошая площадь была. Не нравится, рынок даже не видно. Зачем его закрыли? Чтобы зайти приходится обходить, очень не удобно. Теперь не ходим туда, мимо идем. Раньше тут лавочки были, с покупками вышла, можно на лавочке отдохнуть еще. А теперь так, не удобно очень, — поделилась с редакцией TagilCity.ru Наталья Гаврилова, местная жительница.
Но не все разделяют мнение недовольных жителей, нашлись и те, кто считает, что в этом ничего плохого нет. Как правило это говорит молодое поколение, для которых Колхозный рынок не является историческим местом. И новые постройки волнуют лишь со стороны — «а что же там будет»?
Смотря что здесь откроют, кончено. Зимой тут тоже не особо, в том году вот елку не ставили, горка тоже небольшая, мы в принципе ходим в центр, тут нам не интересно. Так, что пусть строят, мы не против. Рынок уже изжил себя, что тут только не пробовали. Раньше же был популярным, а сейчас сюда почти никто не ходит. Неважно уже, что внутри. Да и какие горки тут? Дорога рядом, опасно. Пусть лучше уж так, — высказала свое мнение редакции TagilCity.ru Елена Радаева, местная жительница.
Узнать у администрации рынка об их планах на новые постройки пока не удалось. По номерам, указанным на сайте рынка, никто не отвечает. А днем в офисе администрации никого не найти.
В администрации Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru сообщили, что это не в их компетенции. Дело в том, что в 2011 году Колхозный рынок перешел из разряда муниципального в категорию частной собственности. Город продал объект новому владельцу за 36,5 млн рублей.