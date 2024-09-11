Самарской молодежи легче добиться признания у руководителей не старше 40 лет

Примечательно, что управленцы до 40 лет считают наиболее эффективными работников в возрастной категории от 30 до 34 лет (34%). А 29% директоров 45-49 лет называют лучшими тех, кто младше их самих на 5-10 лет.