Строителя в Свердловской области приговорили к 15 годам за убийство, кражу и угон

Posted 11 сентября, 06:23
Published 11 сентября, 06:23
Modified 11 сентября, 06:25
Updated 11 сентября, 06:25
Подсудимый отправится в тюрьму на 15 лет. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в ИК строгого режима, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
Напомним, убийство произошло 26 сентября 2023 года. Между осужденным и хозяйкой участка, где он проводил работы, произошел конфликт из-за выплаты денег. Мужчина напал на женщину и избил ее металлическим предметом, вследствие чего потерпевшая скончалась.
После этого злоумышленник забрал у нее телефон, банковскую карту и угнал автомобиль. По дороге он попал в ДТП, после чего его задержали.