tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted 11 сентября, 06:23

Published 11 сентября, 06:23

Modified 11 сентября, 06:25

Updated 11 сентября, 06:25

Строителя в Свердловской области приговорили к 15 годам за убийство, кражу и угон

Строителя в Свердловской области приговорили к 15 годам за убийство, кражу и угон

11 сентября 2024, 06:23
Фото: 1MI
В Свердловской области вынесли приговор строителю из Томска, который убил жительницу Екатеринбурга на ее участке в коттеджном поселке в Заречном.

Подсудимый отправится в тюрьму на 15 лет. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в ИК строгого режима, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Напомним, убийство произошло 26 сентября 2023 года. Между осужденным и хозяйкой участка, где он проводил работы, произошел конфликт из-за выплаты денег. Мужчина напал на женщину и избил ее металлическим предметом, вследствие чего потерпевшая скончалась.

После этого злоумышленник забрал у нее телефон, банковскую карту и угнал автомобиль. По дороге он попал в ДТП, после чего его задержали.

В Свердловской области мужчина убил собутыльника за отказ уходить из его дома
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Екатеринбурга напал с ножом на знакомого около ТЦЖитель Краснотурьинска напал на знакомого во время конфликтаЖитель Сысертского района осужден на 18 лет за убийство, поджог и разбой
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Приговор#Преступление#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Популярное