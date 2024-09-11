Суд обязал мэрию Богдановича сделать капремонт водопровода

Posted 11 сентября, 11:54
Published 11 сентября, 11:54
Modified 11 сентября, 11:56
Updated 11 сентября, 11:56
Известно, что водопровод находился в эксплуатации с 1974 года, при этом он ни разу не ремонтировался. С 2023 года на нем произошло 16 аварий, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Данный водопровод является единственных источником центрального водоснабжения Богдановича и ближайших населенных пунктов. Прокуратура после проведенной проверки отправила в суд требование обязать мэрию сделать капремонт на объекте.
Суд полностью удовлетворил требование.
Напомним, в Каменске-Уральском после решения суда было восстановлено водоснабжение в частном секторе.