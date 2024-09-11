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Posted 11 сентября, 11:54

Published 11 сентября, 11:54

Modified 11 сентября, 11:56

Updated 11 сентября, 11:56

Суд обязал мэрию Богдановича сделать капремонт водопровода

Суд обязал мэрию Богдановича сделать капремонт водопровода

11 сентября 2024, 11:54
Фото: 1MI
Администрация Богдановича по решению суда проведет капремонт водопровода, чей износ составил 70%.

Известно, что водопровод находился в эксплуатации с 1974 года, при этом он ни разу не ремонтировался. С 2023 года на нем произошло 16 аварий, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Данный водопровод является единственных источником центрального водоснабжения Богдановича и ближайших населенных пунктов. Прокуратура после проведенной проверки отправила в суд требование обязать мэрию сделать капремонт на объекте.

Суд полностью удовлетворил требование.

Напомним, в Каменске-Уральском после решения суда было восстановлено водоснабжение в частном секторе.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Водоснабжение#Капремонт#Богданович#Мэрия#Водопровод#Екатеринбург
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