Таможенники не пустили в Екатеринбург 80 тонн дынь и арбузов

Как выяснилось, грузовые машины, полные дынь и арбузов, направлялись в Москву и Екатеринбург, но получатель в Москве был не в курсе, что к нему едут дыни и арбузы, а получателя из Екатеринбурга давно не существует, пишет URA.RU.