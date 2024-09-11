Таможенники не пустили в Екатеринбург 80 тонн дынь и арбузов

Posted 11 сентября, 09:37
Published 11 сентября, 09:37
Modified 11 сентября, 09:39
Updated 11 сентября, 09:39
Как выяснилось, грузовые машины, полные дынь и арбузов, направлялись в Москву и Екатеринбург, но получатель в Москве был не в курсе, что к нему едут дыни и арбузы, а получателя из Екатеринбурга давно не существует, пишет URA.RU.
Что будут делать с плодами — не уточняется.
Напомним, что в аэропорту Кольцово таможенники задержали мужчину, который буквально вез в своей сумке целый брендовый бутик.