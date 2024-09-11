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Posted 11 сентября, 09:37

Published 11 сентября, 09:37

Modified 11 сентября, 09:39

Updated 11 сентября, 09:39

Таможенники не пустили в Екатеринбург 80 тонн дынь и арбузов

Таможенники не пустили в Екатеринбург 80 тонн дынь и арбузов

11 сентября 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney
Таможенники на границе с Казахстаном не пустили в Екатеринбург 80 тонн дынь и арбузов. Груз ехал к несуществующим получателям.

Как выяснилось, грузовые машины, полные дынь и арбузов, направлялись в Москву и Екатеринбург, но получатель в Москве был не в курсе, что к нему едут дыни и арбузы, а получателя из Екатеринбурга давно не существует, пишет URA.RU.

Что будут делать с плодами — не уточняется.

Напомним, что в аэропорту Кольцово таможенники задержали мужчину, который буквально вез в своей сумке целый брендовый бутик.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Таможня#Грузовик#Контрафакт#Груз#Контрабанда#Арбуз#Екатеринбург
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