Ученые создали энергоэффективную роботизированную ногу

Как передает newkhakasiya.online, особенность разработки в том, что она приводится в действие не мотором, а искусственными мышцами. Это более энергоэффективно, и в результате получается совершать высокие прыжки и быстрые движения. Авторы новинки рассказали, что мышцы работают при помощи статического электричества. Когда по его воздействием электроды сближаются, масло выталкивается в нужном направлении, и мышцы сокращаются.