Ученые создали энергоэффективную роботизированную ногу

Posted 11 сентября, 08:22
Published 11 сентября, 08:22
Modified 11 сентября, 08:22
Updated 11 сентября, 08:22
Как передает newkhakasiya.online, особенность разработки в том, что она приводится в действие не мотором, а искусственными мышцами. Это более энергоэффективно, и в результате получается совершать высокие прыжки и быстрые движения. Авторы новинки рассказали, что мышцы работают при помощи статического электричества. Когда по его воздействием электроды сближаются, масло выталкивается в нужном направлении, и мышцы сокращаются.
Ученые также отметили, что у электрогидравлической ноги потребление энергии ниже, чем у такой же техники, работающей на моторах.