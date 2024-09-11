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Posted 11 сентября, 08:22

Published 11 сентября, 08:22

Modified 11 сентября, 08:22

Updated 11 сентября, 08:22

Ученые создали энергоэффективную роботизированную ногу

Ученые создали энергоэффективную роботизированную ногу

11 сентября 2024, 08:22
Фото: Изображение Midjourney
Европейские ученые разработали роботизированную ногу с искусственными мышцами, которая способна прыгать по поверхностям, используя методы живых существ. При этом конечность функционирует с минимальными затратами энергии.

Как передает newkhakasiya.online, особенность разработки в том, что она приводится в действие не мотором, а искусственными мышцами. Это более энергоэффективно, и в результате получается совершать высокие прыжки и быстрые движения. Авторы новинки рассказали, что мышцы работают при помощи статического электричества. Когда по его воздействием электроды сближаются, масло выталкивается в нужном направлении, и мышцы сокращаются.

Ученые также отметили, что у электрогидравлической ноги потребление энергии ниже, чем у такой же техники, работающей на моторах.

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